Di civînê de ya bi navnîşê " Zîyaretgeha Erbaînê – Diroka Yekbûna Neteweya Îslamî" gotin:Dr. Elîzade Necer: Zîyaretgeha Erbaînê dikare bibe sedema nêz

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA Civîna " Ziyareta Erbaîn, Rûmetî Yekbûna Neteweya Îslamî" ji rêya Wezareta Navneteweyî ya Qûrteya Deştê bi rêvebirîya Hocet-ûl-Îslam wel Mûslimîn Dr. Morteza Elîzade Necar, endamê şûra rêkxistinê ya zanistî ya Îmametê hate lidarxistin.
Di vê civînê de, Dr. Morteza Elîzade Necar ji ber çend aliyên cihê Ziyareta Erbeîn axaft:
Konferansa mezin û herî hêja ya Ziyareta Erbeînê, gelên cûda yên Îslamî ji dûr û nêzîk di Kərbelayê Meʿlî de komkirin û qedexeên dîrokî yên bidawî ji ber çavan hatin. Ev konferans ji her alî û çêwlîkên cûda hewce dike ku binêr û lêkolînê bike, wek aliyên mezhebî û bawerî, dîrokî, zanistî, çandî, civakî û siyasî, her weha encam û armancên ku ji vê bûyerê re girêdayîn.
Wê got:
Yek ji aliyên girîng ên vê tevgera taybet û bifikr ku ser tema ya civînê ye, rola vê tevgerê di yekbûna netewên mûsilmanan de ye. Pêdivî ye bêjim ku her qas bûyerek mezhebî girîngtir dibe û tesîrê zêde dike, dijmin jî neçalak ne û bi taybetî dema ku bûyerek mezhebî bibe sembol, dijminên cîhanê hilanîn ku li dijî vê tevgera şer bike.
Endamê şûra zanistî ya Îmametê di derbarê encamên medyayên cîhanê li ser Ziyareta Erbeînê axaft:
Îro mezinahiya vê bûyerê di medyayên cîhanê de çawa hatî îfade kirin? Ew ne tenê tê dîtin ku wan kêm tê xuyang kirin, lê belê hindek caran bi şîrove û reklaman bêşîrîn hewl didin ku vê konferansê mezin têk bibin. Ev ti tenê taybet bi demê me nîne, berê jî dijminên Îslamê hewl dan ku Ziyareta Hazreti Seyîda Şehîdan (s.x) bibinî şikandin. Ev têgihiştinan sedeman cûda hene û pêwîst e ku lêkolînek dirêj û girîng were kirin. Ez tenê di vê demê kurt de ser yek aliyê îfade dikim, û ew jî aliyê hêzdarî û yekbûna Îslamî ye ku di vê konferansê mezin de diyar dibe.
Wê zêde kir:
Ziyareta Erbeînê ne tenê sembola Şîʿî ye, lê belê yek şan û şoreş e ya yekbûna, hêzdarî û hevrehiya Îslamî ye ku dilên mûselmanan têk dike û li gorî raporên çavkaniyên ne Şîʿî ji Seyareta Huseynî, ew yek girîngîya nêzîkbûnê ya mezhebên Îslamî heye. Baweriya li ser Ziyareta Huseynî û beşdarbûn di vê konferansê de mûselmanan bi her mezhebê, Şîʿî an Sûnî, dikarin hev bihev re nêzîk bikin û dikarin nizal û dûrbînên di nav mezhebî de jêbirin. Bi taybetî nizalên ku di sedsala heştê de ji hêla Ibn Taymiyê ve dest pê kirin û piştî sedsala dwâzdehê jî bi rêya têkiliya têkoşerên salafî hate berhevkirin û heta qas hate ku Şiyarat (ziyarat) wekşîr (şirk) hesibandin.
Dr. Morteza Elîzade Necar li ser nîşandanên Ziyareta Erbaîn got:
Hevrehiya civakî û yekbûn jî yên din nîşandanên Seyareta Erbaîn in. Min şansê heye ku di rêwîtiya pêşveçûna Ziyareta Erbaîn ji Baghdad heta Kərbela beşdar bim. Di hin malperan de jî beşdarbûna ziwarên ne Şîʿî bi awayê cihê namazê, alayên berfirokî û banneran ku hate hilkişandin û bi awayê salawe (salavat) anîn were têgihiştin, û heta hocalên Ahlisûnnet jî di vê bûyera mezin de beşdar bûn.
Wê di dawiyê de jî got:
Yekîtiya mezin a din di rojekê Ziyareta Erbaîn de pêşdîtinê ya gelên zilmî li dijî hegemonya cîhanê ye. Ev tevger yekîtiya Îslamî û hevrehiya ye ku bi gelên mûselman û zilmî yên cîhanê hevre bibin û hegemonya cîhanê şikestin.
