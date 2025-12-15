Rakirina mueyîdeyên Amerîkayê ji bo berjewendiya El-Şeraa, ji bo zirara kurdan

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt ê(s.x) – ABNA -Meclisa Nûnerên Dewletên Yekbûyî, derxistina qedexeyên "Sezar" li dijî Sûriyê di navbera "Qanûna Hêzên Parastina Neteweyî" (NDAA) ya sala 2026 de pejirand.
Beramberî raporên pêşîn ku dihatin wateya ku her derxistineke qedexeyan dikare bi mercên zehmet re were, nusxeya dawîn bi eslê xwe derxistineke zelal û bêmerc e.
Ev pêşniyar niha divê ji Senayê derbas bibe û paşê ji hêla Serokdewletê were îmzekirin, loma nîşaneyek tune ku Sena dixwaze peyvên têkildarî Sezar ji nû ve binirxîne an bi zehmetir bike. Meclisa Nûneran NDAA-yê di 10ê Kanûna Pêşîn de bi dengdaneke 312 li dijî 112 pejirand, û serokên Senayê û medyayên Amerîkî dibêjin ku tê hêvîkirin Sena heftiya pêş, berî betlaneyên Noelê, heman pakêtê pejirîne; piştî wê jî tê hêvîkirin ku Serok Trump wê bike qanûn.
Di heftiyên borî de gelek spekulasyon derbarê zêdekirina mercan li ser derxistina qedexeyan hebûn, loma guhertina têkildar – ku niha "Beşa 6211" e – bi xwe derxistinê şert û mercdar an berevajî nake. Li şûna wê, mekanîzmeyeke çavdêrî ya ne wiha zehmet û bi taybetî siyasî lê zêde dike. Bend (a) bi hêsanî diyar dike ku "Qanûna Parastina Şarezayiyên Sûriyê (Sezar) ya sala 2019 hat rakirin", ku tê vê wateyê ku dema NDAA tê sepandin, desthilata wê ya qanûnî bi temamî bi dawî dibe. Bendên nû (b) heta (d) paşê Serokdewlet an jî nimînere wî mecbûr dikin ku 90 roj piştî sepandinê, û dû re her 180 rojan carekê ji bo çar salan, raporteke ne-veşartî bo Kongreyê amade bike û di wê de "şahidî" bike ku hikûmeta Sûriyê şeş pîvanên giştî bicîh anîne an na.
Van pîvanan ev in:
1) Berdevkî rakirina tehdîda DAIŞ û rêxistinên terorîst ên din bi hevkariya koalîsyona cîhanî ya serokatiya DYAyê;
2) Pêşketin di ewlehiya kêmînetên olî û etnîk û tevlîkirina wan di hikûmetê de;
3) Dûrxistina çalakiyên leşkerî yên yek-alî û bêprovokasyon li dijî cîranan (bi taybetî Israîl) û ber bi saziyên ewlehiya guncan ve;
4) Dûrxistina sermayedarî, çêkirina çek an şiyana zanebûnê ya aktorên ku ewlehiya DYAyê, hevalbend an hevkaran xeternak dikin;
5) Jêbirin an gavên jêbirinê ji bo leşkerên biyanî ji pozîsyonên bilind di dezgehên dewlet û ewlehiyê de;
6) Lêkolîn kirina xerabiyên giran ên mafên mirovan ji 8ê Kanûna Pêşîn 2024 û pê de – di nav de qetliya kêmînetên olî – û berdevkî darizandinê ji wan.
Benda (c) Serokdewletê mecbûr dike ku encamên vê raportê bi hikûmeta Sûriyê re parve bike, û benda (d) tenê bendeke "dîtina Kongreyê" ye ku dibêje: eger Serokdewlet nikare ji bo du dorên peywendîdar raporteke erênî peyda bike, Kongre bawer e ku divê qedexeyên Sezar heya dema ku raporteke erênî dikare were dayîn careke din were sepandin. Di pratîka qanûna Amerîkî de, "dîtina Kongreyê" tenê ravekirina pozîsyoneke siyasî ye û bi xwe tesîra otomatîk a qanî nîne; ev bend ne derxistina qedexeyan betal dike, ne jî dibe sedema "vegera otomatîk" a qedexeyan bê çalakiyeke nû ya qanûnî. Encama pratîkî, derxistineke bêmerc a Qanûna Sezar e ku li gel wê çarçoveyeke raportkirin û peyamdayînê ya demkî loma gelek elastîk tê, ne rejîmeke nû ya mecbûrî ya şertdar.
Her weha giring e ku tuqet di vê mekanîzmeya "destûrnameyê" de jî çavkanî nehatiye kirin peymanên 10ê Adarê ya navbera Dîmeşq û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF); di dema ku raporên pêşîn dihatin wateya ku dibe ku wisa bendek were zêdekirin. Berê, berhemeke pêşîn a Senayê ji "rawestandina" Sezarê dipeyivî û wê peyvan hebûn ku destûrê dida ku qedexeyên ku "gore bend (a) hatin rawestandin" di rewşa ku raporteke erênî li ser bicîhanîna mercên pêşîn ji hêla Dîmeşqê ve neyê ragihandin, zû vegerin. Wê awayê bi rastî bêtir wek rawestandineke şertdar bû, ne derxistineke temam; loma xuya ye ku ew nêzîk hatiye berdan. Di forma heyî de, rakirina qedexeyan şertdar nîne.
Ji ber vê yekê, eger bendê têkildarî Sezarê bi heman awayî ji Senayê derbas bibe, evê serkeftineke mezin be ji bo **Ehmed el-Şeraa** û hikûmeta wî ya serokatiya Hîzb-et Tehrîr eş-Şam; ji ber ku ew nîşan dide derxistina yekem û bêmerc ya yek ji amûrên herî girîng ên mayî yên qedexeyên Amerîkî li dijî Sûriyê ye. Ya ku vê pêvajoyê bêtir xweş dike, berawirdkirinê bi Îraqê piştî 2003ê re ye. Di rewşa Îraqê de, hetta piştî êrîşa tevaya Amerîkayê û guhertina rejîmê, wê welêt salan di bin beşên kevneşopiya qedexeyên Beşa Heftem a Neteweyên Yekbûyî de ma. Qedexeya giştî ya bazirganî û malî ya NY tenê di Gulan 2003 de hate rakirin, û hin tedbîrên mayî yên girîng ên têkildarî çekên kuştiya giştî û çarçoveya "Neft di Dijî Xwarinê" heta salên 2010-2011 bi tevahî nehatin rawestandin.
Li aliyê din, li Sûriyê, di navbera salekê de piştî ketina Esed, piraniya qedexeyên berfireh ên aborî yên DYAyê, Brîtanyayê û Yekîtiya Ewropayê hatin rakirin an bi pratîkî hatin berdan – her çend hin tedbîrên hedefgirtî li dijî kes û dezgehên taybetî hê jî dimînin – û bi xwe **Qanûna Sezar** jî bi temamî tê rakirin, ne tenê tê rawestandin.
Ev pêşkêş û derfeteke dîrokî, di dema ku li hikûmeteke veguherî ya serokatiya kesek bi pêşiyeke têkildarî El-Qaideyê ve hatiye dayîn, di dema ku pirsgirêkên çarenebûyî bi SDF û Dûrziyan re hene û tenê mekanîzmeyeke ne wiha zehmet wek amûreke kontrola tête hesibandin, nîşan dide ku Washington û hevalbendên wî çiqas bi biryardarî "veavakirina cîvaknasî" û "normalîzekirina" têkiliyan bi eş-Şerî re li ser parastina leverageyên giran ên di bin qedexeyan de tercîh dikin.
