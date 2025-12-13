Riswatiya li Parlemana Tirkiyê: Biryara desteserkirina 4 kesan hat dayîn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Di çarçoveya heman lêpirsînê de berê karmendekî Parlamentoya Tirkiyê hatibû girtin.
Lêpirsîna derbarê destdirêjiya li xwendekarên keç ên amadehiya pîşeyî ku li Parlamentoya Tirkiyeyê û temrîn dikirin, berfireh dibe.
Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê ragihand ku ji bilî xwendekara ku gilî kiriye, îfadeya 3 xwendekarên din jî hatiye wergirtin.
Li ser vê yekê biryara desteserkirina 4 gumanbarên din derket.
