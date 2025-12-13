Guterreş: Pêşketina niştecihbûnên li Şerîeya Rojava ji sala 2017an vir ve gihîştiye asta herî bilind

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Antonîo Guterreş sekreterê giştî yê Rêxistina Neteweyên Yekbûyî li rapora xwe ya ji bo Konseya Ewlehiyê, berfirehbûna niştecihên Rêjîma Siyonîst li Şerîeya Rojavayî şermezar kir û ragihand ku ev pêvajo di sala 2025`an de ji destpêka çavdêriya Rêxistina Neteweyên Yekgirtî ji sala 2016`an û vir ve dê bigihêje asta herî bilind a sala 2025`an.
Li gorî vê raporê, ji bo îsal derdora 47 hezar û 390 yekeyên niştecihbûnê hatine pejirandin an îhale kirin. Ev reqem di sala 2024 (1403) de nêzîkî 26 hezar û 170 yekîneyan bû. Ev îstatîstîk li gorî navgîniya 2017-2022 (1396 heya 1401) zêdebûnek girîng nîşan dide, ku salê nêzîkî 12,800 yekîneyên bû.
Guterreş destnîşan kir ku ev pêşketina niştecihbûnê "rageşiyê gurtir dike û rê nade ku Filistînî bigihêjin axa xwe" û hişyarî da ku pêvajoyeke wiha "îhtimala avakirina dewleteke serbixwe ya Filistînê ya bi serweriya tam" tehdîd dike.
Wî her wiha got ku ev tedbîr "dagirkeriya neqanûnî ya Îsraîlê xurt dike, qanûnên navneteweyî û mafê çarenivîsa Filistîniyan binpê dike" û careke din banga rawestandina bilez a xebatên niştecihbûnê kir.
Emîndarê giştî yê Netewên Yekgirtî got jî ku ev siyaset bûne sedema "zêdebûna tundûtûjî û aloziyê li Kenara Rojava" û bûne sedema kuştina hejmareke mezin ji sivîlan, di nav wan de jin û zarok, û herwiha wêrankirina mal û jêrxanê.
Wî herwisa zêdekirina tundûtûjiya niştecihan bi nîgeraniyê ragihand û got: “Hinek ji van êrîşan bi amadebûn yan jî piştevaniya hêzên ewlehiyê yên Îsraîlê hatine encamdan.” Hevdem tevgera Hemasê jî kiryara Betsalel Smotrîç, wezîrê darayî yê Rêjîma Siyonîst li erêkirina 19 niştecihên nû li kendava rojavayî şermezar kir û ew wek "pêvebirina erdên filistîniyan û cihûkirina wan" nirxand.
Hemasê tekez kir: Ev kiryar cewhera dewleta tundrew ya Îsraîlê nîşan dide ku axa Filistînê wek "talana kolonyal" dihesibîne.
