Li gorî daxuyaniyekê ya çapemenî, heyetek rastî-dîtinê ya Rêxistina Neteweyên Yekbûyî sibehê şemiyê ji bo tomarkirina binpêkirinên rejîma sîyonîst, ke

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Li gorî daxuyaniyekê ya çapemenî, heyetek rastî-dîtinê ya Rêxistina Neteweyên Yekbûyî sibehê şemiyê ket parêzgeha Quneytirayê ya Sûriyê.
Parêzgehê Quneytirayê roja şemiyê di daxuyaniyekê de ragihand ku ev gav di çarçoveya erka vê komîteyê de tê girtin, bi armanca “belgekirina êrîşên artêşa dagirker a Îsraîlê li dijî sivîlan û malên wan li vê parêzgehê”.
Li gorî rapora Televizyona Sûriyê, heyetek ji Rêxistina Neteweyên Yekbûyî roja pêncşemê ya derbasî bi niştecihên bajarê Xan Arnabeh li derdorên Quneytirayê re hevdîtin kir, da ku li ser “êrîşên hêzên dagirker ên Îsraîlê” lêkolîn bike.
Ji demê hilweşîna rejîma berê ve, nêzîkî her roj êrîşên rejîma sîyonîst li herêmên gundewar ên Quneytirayê û Derayê hatine tomarkirin; ev êrîş bi girtinan re hevrê bûne. Hin kes hatine berdan, lê hinên din heta îro jî di girtîgehê de ne.
Bingehên leşkerî yên Îsraîlê li seranserê Sûriyê belav bûne, ji serê çiyayê Hermonê heta herêma Hewzeya Yermûkê li derdorên başûr û li sinorê parêzgeha Derayê. Li gorî Televizyona Sûriyê, heşt bingehek li Quneytirayê û yek bingeh li Derayê heye.
Sûriye
Îsraîl
Mafên Mirovan
Rêxistina Neteweyên Yekbûyî
