Prof. Paul Pillar:Projekta “Îsraîlê Mezin” ê ser nekeve. Nasîna Filistîn ji hêla Ewropayê ve tenê şêwazekekî diplomatik e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di encamên dawî yên pelê Filistînê de, guherînek girîng di rewşa siyasi û dagirkeriya Îsraîlê li Xezze û Rojava ya Şerqî (West Bank) de çêbûye. Têkiliyên welatên Ewropayê bi nasîna dewleta Filistîn, daxwazên Îsraîl li ser serwerdîtîya fermî, û xeyala “Îsraîlê Mezin” hemû di nav bûyerên dawî yên herêmê de hene.
Di vê çarçoveyê de, prof. Paul Pillar – endamê berê ya Şûraya Agahdariyê ya Neteweyî ya Dewletên Yekbûyî (Amerîka) û endamê ne-cîgir a Lêkolîngeha Emniyetê ya Zanîngeha Georgetown – di gotûbêjekê bi ABNA re, pirsên girîng li ser dosyayê Filistînê bersiv da.
1️⃣ Operasyona leşkerî ya Îsraîl li Gazze: Encam û hêrsên civakî
Prof. Pillar:
Şerê Îsraîl li Gazze, bi girtina rêya alîkarîyan û xwarinê, sedema acê daye û nexweşîya mezin afirand. Ev têkoşîn Îsraîlê bi awayekî zêde di çavên civakên cîhanê de xwarîn, bi taybetî li Amerîka û Almanya, ku berê jî hêvîdarên Îsraîl bûn.
Her çend Hêmas wekî hêzê rêvebir nebe, xebatên şermezar ên ji aliyê xelkê kêfxur têne berdom kirin. Gelê Xezze ê herçiqas xwe reş bibin, lê erdê xwe terik nake. Ew ê jî xwîn û êşên mezin bidomînin.
2️⃣ Nasîna dewleta Filistîn ji aliyê Ewropayê re — rastiyek an şêwazek diplomatik?
Prof. Pillar:
Hin welatên Ewropayê nasîna dewleta Filistîn girêdayî rewşa Xezze kirine. Heke Amerîka karibê rastiyek aştîyê nîşan bide, ev welat dikarin xwe vegerin.
Lê, ev nasîn hê jî fermanekî diplomatik e û qet bi rastî çêdibe ne. Heke Îsraîl hê jî kontrolê erdên Filistînê li dest xwe bigire, nabe dewleta Filistîn bi rûmet bê nasîn.
3️⃣ Vîzayê Amerîkayê bo serokên Enstituya Xwezayê Filistînê – çima hat astengkirin?
Prof. Pillar:
Siyaseta dijî-Filistînê ya ku li ser hembertiya Trump hate danîn, berdewam e. Vîzayê nedan ji aliyê Amerîka ve, şopandina rejîma Netenyahu ye û hêzek ji ber nasîna dewleta Filistîn di civîna Komelayê Neteweyên Yekbûyî de hatibû danîn.
4️⃣ Daxwazên Îsraîl li ser serwerdîtîya fermî ya Rojava ya Şerqî – destpêkê ji xetmekê?
Prof. Pillar:
Zêdetirîn netewperestên Îsraîl (wekî Bezalel Smotrich) acik axiviyan ku divê her tiştê tê bikaranîn da ku dewleta Filistîn qet pêk nebe.
Çêkirina koloniyan li erdên dagirkirî hêmaneyê xewnên "Îsraîlê Mezin" e. Lê çend endamên din jî bibînin ku serwerdîtîya fermî çêdibe sedema zêdebûna pirsên navneteweyî:
“Çima wan mirovên li vir dijîn mafên siyasî tunin?”
5️⃣ Projekta “Îsraîlê Mezin” û dagirkeriya welatên erebî – xewn an rastî?
Prof. Pillar:
Îsraîl bi hêz û leşker xwe fêrbûye xefefandin û dagirkirin, lê vê bi rastî nakeve ku dominasyonekî herêmî bi dest bîne.
Dijminî û bêewlehiya li dijî Îsraîl di herêmê de berdom dike. Dagirkeriya wê dikare tenê bi herêmên Filistîn, Sûriyê û Libnan tê sînor kirin – ne zêdetir.
📌 Encam:
Pillare got: Projeya “Îsraîlê Mezin” ê bi kar nebe, û nasîna dewleta Filistîn ji aliyê welatên Ewropayê ve hê jî tê dîtin wekî şêwazekî diplomatik, ne wekî gava xwerû ya çêkirina dewletê
