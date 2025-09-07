  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

Şêx Îsa Qasim: Normalkirina têkiliyan bi Îsraîlê re xiyaneteke eşkere û alîkariya rasterast a ji bo dijmin e

7 September 2025 - 10:32
News ID: 1724389
Şêx Îsa Qasim: Normalkirina têkiliyan bi Îsraîlê re xiyaneteke eşkere û alîkariya rasterast a ji bo dijmin e

Zanayê navdar ê Behrêynî tekez kir: Pêvajoya normalîzekirina têkiliyan bi rejîma Siyonîst re tê wateya alîkariya rastîn ji bo dijmin û beşdarbûna di armancên wî yên tepeserkirin û çokdana neteweya Îslamî de.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ayetullah Şêx Îsa Qassem, alimê navdar ê Behrêynî, di daxuyaniyekê de hişyarî da ku pêvajoya normalîzekirina têkiliyan bi rejîma Siyonîst re - çi eşkere be çi veşartî be - ji lihevkirinek pêşwext zêdetir e û di rastiyê de tê wateya alîkariya rastîn a dijmin û beşdarbûna di armancên wî yên ji bo tepeserkirin û anîna Umeta Îslamî li ser çokan.

Wî tekez kir ku ev pêvajoya li ser eniya normalîzekirinê wekî celebê herî xirab ê xiyanet û veqetandinê ji Umet, ol, nirx, xîret û rûmeta mirovan tê hesibandin.

Bi balkişandina ser daxuyaniyên dawî yên Benyamin Netanyahu, Serokwezîrê rejîma Siyonîst, û şerê wî yê êrîşkar bi piştgiriya stratejîk a Dewletên Yekbûyî, Ayetullah Qasim destnîşan kir: Ev peyam bi eşkere ji Umeta Ereb û Îslamî re têne şandin da ku wan di bin serdestiya tevahî ya Îsraîlê de, çi di şer de be çi di aştiyê de; serdestiyek ku di çarçoveya "Îsraîla Mezin" de li ser bingeha soza çêkirî ya Tewratê tê destnîşankirin û xwedî berfirehiyek ji sînorên erdnîgarî wêdetir e.

Wî zêde kir: Ev şer bi pratîkî dest pê kiriye û gefên wê hemî axên Ereb û Îslamî û her rêberê ku bi dilsozî xizmeta gelê xwe dike hedef digirin.

Di dawiyê de, Ayetullah Qasim ji bo yekîtî û rêberiya neteweya Îslamî dua kir û tekez kir: Bila Xwedê neteweyê di rêya cîhadê de bike yek da ku ol, ax û berjewendiyên xwe biparêze û rûmet û serkeftinek zelal bîne wan.

.............

Dawiya peyamê/

Etîket

Ayetullah Şêx Îsa Qasim

Rejîma Sîyonîst

Normalkirina têkiliyê

Ummetê Îslamî

Your Comment

You are replying to: .
captcha