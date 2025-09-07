Şêx Îsa Qasim: Normalkirina têkiliyan bi Îsraîlê re xiyaneteke eşkere û alîkariya rasterast a ji bo dijmin e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ayetullah Şêx Îsa Qassem, alimê navdar ê Behrêynî, di daxuyaniyekê de hişyarî da ku pêvajoya normalîzekirina têkiliyan bi rejîma Siyonîst re - çi eşkere be çi veşartî be - ji lihevkirinek pêşwext zêdetir e û di rastiyê de tê wateya alîkariya rastîn a dijmin û beşdarbûna di armancên wî yên ji bo tepeserkirin û anîna Umeta Îslamî li ser çokan.
Wî tekez kir ku ev pêvajoya li ser eniya normalîzekirinê wekî celebê herî xirab ê xiyanet û veqetandinê ji Umet, ol, nirx, xîret û rûmeta mirovan tê hesibandin.
Bi balkişandina ser daxuyaniyên dawî yên Benyamin Netanyahu, Serokwezîrê rejîma Siyonîst, û şerê wî yê êrîşkar bi piştgiriya stratejîk a Dewletên Yekbûyî, Ayetullah Qasim destnîşan kir: Ev peyam bi eşkere ji Umeta Ereb û Îslamî re têne şandin da ku wan di bin serdestiya tevahî ya Îsraîlê de, çi di şer de be çi di aştiyê de; serdestiyek ku di çarçoveya "Îsraîla Mezin" de li ser bingeha soza çêkirî ya Tewratê tê destnîşankirin û xwedî berfirehiyek ji sînorên erdnîgarî wêdetir e.
Wî zêde kir: Ev şer bi pratîkî dest pê kiriye û gefên wê hemî axên Ereb û Îslamî û her rêberê ku bi dilsozî xizmeta gelê xwe dike hedef digirin.
Di dawiyê de, Ayetullah Qasim ji bo yekîtî û rêberiya neteweya Îslamî dua kir û tekez kir: Bila Xwedê neteweyê di rêya cîhadê de bike yek da ku ol, ax û berjewendiyên xwe biparêze û rûmet û serkeftinek zelal bîne wan.
.............
Dawiya peyamê/
Etîket
Ayetullah Şêx Îsa Qasim
Rejîma Sîyonîst
Normalkirina têkiliyê
Ummetê Îslamî
