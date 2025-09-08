Pîrozbûna Qur'an li Gorî Xwe – û Cezaya Ji Bo Wan Ku Pîroziyê Têk Dikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Qur’an xwe wekî gotina Xwedê, ronahî, hidayet, şifa û rehmet nas dike. Pîrozbûna wî ne tenê bi kêfxweşiya dilî ye, belkî çavkaniya rastîn û zexm a xwedî nasnamekî Xwedêyî ye. Ev pîrozbûn di zanyarî, hêzekê şer’î û ramanê de xwedî gelek asteng û qîmeta mezin e.
🌟 Pîrozbûna Qur’an di gotinên Qur’an de
Qur’an bi gelek şêwazan xwe pîroz dike û mirov hêsht dike ku bi rêz û bi fikirê li pey wê bimeşin.
🔹 Çavkaniya Xwedêyî û mucîze bûnê wî: "إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ"(1)
"Innahû le-Qur’anun kerîmun fî kitâbin meknûn, lâ yemessuhû illâ’l-mutahherûn, tenzîlun min Rabbi’l-âlemîn."
(Waqi'a: 77–80)
Qur’an "Kerîm" e – ya’nî girîng, qîmetdar û bi şeref. Ji ber ku tenzîl ji hêla "Rabbê Giranî" ye, nikare her kes wî dest bike – tenê paqij û xwedi taqwa. "أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا"(2)
"Efe lâ yetedebberûne’l-Qur’âne? Ve lew kâne min ‘indî gayrillahi le-wecedû fîhî ihtilafen kesîrâ."
(Nisâ: 82)
Ev ayet hestyar dike ku mirov bêje: bêguman ev kitab mucîze ye. Heke ji aliyê Xwedê ne bûya, gelek çewtiyên di hundur de dema dibû.
📖 Gotina Xwedê bûnê Qur'an: "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْلَمُونَ" (3)
"Ve in ehadun mine’l-muşrikîne stecâreke fe ecirhû hattâ yesme’a kelâmallahi..."
(Tewbe: 6)
Ev ayet nîşan dide ku Qur’an gotina Xwedê ye. Ji ber ku Xwedê serbilindtirîn û pîroztirîn e, gotina wî jî xwedî herî bilindî û pîrozî ye.
🌅 Hidayet, Ronahî û Şifa: "یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًی وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ" (4)
"Ya eyyuhe’n-nâsu qad câetkum mew’izetun min Rabbikum ve şifâ’un limâ fî’s-sudûr..."
(Yûnus: 57)
Qur’an gotara xwedê ye, şifa ye ji bo dilan, rêberî ye ji bo muminan. Yek ji wan kes ku ev kitab dîsan “ronahî” û “kitabekî vekirî” tê gotin. "قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ، یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ " (5)
"Qad câekum minallahi nûrun ve kitâbun mubîn..."
(Ma’ide: 15–16)
Ev ayetan piştgirî dikin ku pîrozbûna Qur’an ne tenê di binavê emojî de ye, belkî di binavê hîdayetê û ronahiyê ya rastîn de ye.
🛡️ Qur’an – Kitabekê ‘Azîz û Bipêşverû: "وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ، لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ "(6)
"Ve innehu le-kitâbun ‘azîz. Lâ ye’tîhi’l-bâtıl min beyni yedeyhi ve lâ min halfih..."
(Fussilet: 41–42)
Qur’an xwedî hêz û şeref e. Ne tenê bûnê mucîze, belkî qada xwe li dijî her tiştê şaş û qelew digire.
⚖️ Berxwedan li dijî Wan Ku Pîroziyê Têk Dikin:
Qur’an nikare hemî cihê cezaya fizîkî daye, lê li gorî fêhm û tefsîr, cihê jêhatî heye.
🔥 Saxtewan li Axiret: "إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَزِیزًا حَکِیمًا" (7)
"Inne’l-lezîne keferû bi-âyâtinâ se-nuslîhim nâran..."
(Nisâ: 56)
Wan ku di nav ayetan de kufr dikin – an jî şerefa wan têk dikin – ê bi germahiya agirê axiretê cezakirin.
"Ula’ike yel’anuhumullahu ve yel’anuhumu’l-lâ’inûn."
(Baqarah: 159) ۙ أُولَئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ" (8)
Wan ku rastiyên Qur’anê veşêrin, Xwedê û hemû lanetkaran ew lanet dikin.
🚫 Mahrûm bûn ji Hidayet:
"Se-esrifu ‘an âyâtî ellezîne yetekebberûne fî’l-erd..." "سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَإِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ۚ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَکَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ" (9)
(A’râf: 146)
Kesên ku bi bilindberiyê ji Qur’an dûdikin, bi xwe ji hîdayet ve digerînin. "وَمَا یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ" (10)
"Ve mâ ye’tîhim min zekerin min er-Rahmân muhdesin illâ kânû ‘anhu mu’ridîn."
(Şu’arâ: 5)
Her hebûna agahiyekî nû ya ji Xwedê re, ew radigerin – ev xwedî negerînîyê bi Qur’anê ye.
⚖️ Siyaseta Cezayê di Çarçoveya Fiqha de:
Di Qur’anê de cezaya rast a fizîkî ji bo têkşandina musxafê nehate deyar kirin, lê fiqha Îslamî bi esasa ayetên giştî (wekî "Emr bi Ma’rûf", "Nehiya ji Munker", "İqameta Hudûd") cezayan çêkirin. "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ" (11)
"Innemâ cezâu’l-lezîne yuhâribûna’llâhe ve rasûleh..."
(Ma’ide: 33)
Ev ayet di derheqê wan kesan de ye ku ewlehiya civakê dişewitin. Hin fêqîhên Îslamî bi vî esasa têkşandina pîroziyên olî wekî "efsad fîl-erd" dizanin.
🔚 Encam:
Qur’an bi zimanê xwe pîroz e. Xwedî şeref, mucîze, hidayet, û şifa ye. Di ber wan ku ew têk dikin, Qur’an ceza li axiretê, derketin ji hîdayet, û lanetê Xwedê deyn dike.
Di fiqhê de jî, li gorî mebesta parastina civakê ji fesa û biolî, cezayan hatine rêvebirin.
📎 Sernavê Ayetan:
1-Waqi’a: 77–80
2-Nisâ: 82
3-Tewbe: 6
4-Yûnus: 57
5-Ma’ide: 15–16
6-Fussilet: 41–42
7-Nisâ: 56
8-Baqara: 159
9-A’râf: 146
9-Şu’arâ: 5
10-Ma’ide: 33
11-Ma’ide: 33
Your Comment