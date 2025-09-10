Qedûmî: Hewldana terora serokên Hamasê li Doha bi ser neket

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA– Xalid Qedûmî, nûnerê tevgera berxwedera Îslamî ya Hamasê li Tehran ragihand ku rejîma sîyonîst bi alîkariya rastî ya Dewleta Amerîkayê hewl da ku di civînê şêwirmendiya serokên Hamasê de li Doha wan bisekine, lê ev xebat serketî ne bû.
Qedûmî di axaftinê xwe de got:
“Wek her gav, dewleta Amerîkayê li pey pêwîstiyên xwe namîne. Bi xeyalê muzakerê û pêşkêşkirina planên xwêzayî, awayê xebatên terorîstî yên rejîma sîyonîstî dide amadekirin. Di vê carê de jî, dema ku riyêberiya tevgera Hamas di Doha de ser planek navê wê 'planê Amerîkî' şêwir dikir, dagirkeran li karê de bi alîkariya Amerîkayê dest bi ereban kirin li qereqola tevgera Hamasê – li welatekî ku xwe wekî naveçiyayek serekeyî nîşan da.”
Navenda Ragihandina Filistîn jî ragihand ku:
“Bi xêr û lûtfê Xwedê, ev kiryarê qetil û dujminan bi ser neket û serokên tevgera ji terorê xilas bûn. Her çend hin brayên me yên di tîmê rêveberiyê û alîkaran de hatin şehîd kirin. Em wan di ber Xwedê de şehîd dizanin û bi dilda hem teslî û hem pîrozbahî didin malbatan û xezanên wan.”
Qedûmî zêde kir:
“Komelgeha navneteweyî û ümmeta Ereb û Îslamî, berbi alîkariyên wan ên hilgirtinê yên dijî rejîma sîyonîst, bersivdar in. Em gelek caran ragihand ku dijminê sîyonîstî hişyarî li rêzên aştiyê nîne û tevgera dewleta Amerîkayê bi awayekî rastî ev rejîm teşwîq dike ku di Xezze de xirabiyê zêde bike.”
Qedûmî di dawiyê de bi xelkê qehreman û berxwedêr a Xezze re got:
“Ev warî jî dîsa rûmeta xerab û xabazan a rejîma dagirker nîşan da. Rêyek din ne ma, belê, em divên xwe biparêzin. Em bi Xwedê û bi gelê Filistînê peyman dikin ku vê rêyê bidomînin – an bi serketinê, an bi şehadetê.”
Nûnerê Tevgera Berxwedana Îslamî ya Hamasê li Tehranê got ku kuştina rêberên berxwedana Hamasê li paytexta Qeterê, ku bi hevrêziya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê pêk hat, têk çû.
