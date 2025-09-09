Pêxemberê Dilovaniyê; Mîrateyek Ji Demê Wêdetir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Pêxembera Mezin Hazretê Mûhemmed Mustafa (s.x.a) bûye xelatê girîng di dîroka mirovahî de; ne tenê wek bûyerê dinî, lê her weha wek bingeha çand û perwerdeya civakî ku li ser dad, axlaq û dilovanî hatiye avakirin. Pêxember cîhanê ji bin desthilata têkoşîn û nexwestinên cûda-cûdayî û tûndiyê derxist û bi avakirinê ya pergala civakî nirxê mirov di derveyî tayf û qewmên cûda de nîşan da. Peyama wî ne tenê li demê xwe tê dayîn, lê her demek ji bo hemû demên mêjûyê ye. Di vê çavdêriyê de, dilovanîya nebî nayê têgihiştin wek taybetmendiya kesayetiye, lê xwedî rolek çandî û bingehî ye ji bo rêxistinê ya civakê ya dadperwer. Ev peyam cîhanek tê hedef kirin ku îro zêdetir ji her demekî din di bin zorbûn, neheqî û bête nasnameyê de ye. Vegerandin û tekrara vê rastiyê dikare bê beşek xweş bo çarçoveyên nasname û axlaqê yên li demê niha be.
Axlaqê Nebî; Bingehê siyaseta civakî di cîhanê nû de
Di cîhanê nû de ku siyaseta wek amûrê hêz tê hesibandin, serkeftina siyaseta bê axlaq bi demek dirêj an kurt zêdetir bi bêwefaî û bêqedrî tê şikestin. Nebî bi tevlêbûn û gotinên xwe nîşan da ku hukûmet divê li ser rûmeta rastî, mesûliyeta kesayeti û dad binavbêje. Îro, vê fêhmê dikare bingeha vegerandina baweriya giştî ya civakî bê.
Rûmet, dadperwerî û tevahîya li dijî têkoşîna cûda-cûdahiyê ev wateyên nûjen in ên hemû wan bingehan in ku peyamber di Medîna ya berê de wek bingehê siyaseta nebî avakirin. Peyvê axlaq û siyaseta yekbûnê pêdivî ye bo ku ji krîzên dirêj a civakî derkevin û sermayeya civakî ya bêguman saz bikin.
Vegera peyam ji bo cîhana îro
Vegera peyama nebî ji bo cîhana niha wateya derxistina bingehan in ku li pergala nû yên cîhanê dikarin biceribînin. Di qada çandê de dikarin axlaqê nebî binavbêjin wek bingeha axavtinên navbera çandên cûda û diployasiyê ya ruhî; di perwerdehiyê de dikarin perwerdehiya şaredarên ku ser rûmet û hevjiyanê destnîşan dikin pêşkêş bikin; di cîhê medyayê dijîtal de dikarin ji belavkirina nifretê biparêzin û rûmeta mirovî biparêzin. Pêdivîtiya vê vegerandinê li wir e ku peyama nebî ne tenê wek şûar û gotar bimîne, lê di encamên nîzam û qanûnên civakî de were jêderkirin.
Dadperweriya aborî, piştgirî ji xizmetkarên destnîşan, û têkoşîna li dijî şûreş û qebran dikarin wek şiklên nûjen ên wê bingehê ku peyamber ji bo ummetê xwe dan avêtin, were pêşkêşkirin. Bi vî awayî, peyama nebî bibe koledarê derkeftina cîhanê ji krîzên giştî.
Stratejiyên çandî û perwerdehiya pêşerojê
Ji bo berdewamkirina karûbarê peyambera dilovanî di cîhana niha de, siyasêtvanên çandî û civakî divê hîndarî û planên rastîn û hêsan pêşkêş bikin:
- Avakirina pergala perwerdehiyê li ser bingeha axlaqê nebî û şaredariya mesûl.
- Mezinbûna diployasiyê ya çandî û axavtinên navbera çandên cîhanê li ser bingeha rûmeta mirovî.
- Nişandan û xuyakirinên axlaqî di nirxandinên encamên karên destûrgeh û civakî de.
- Sarmayekirin li huner û edebiyata ruhî bo nîşandan û pêşkêşkirina peyama dilovanî bi zimanê niha.
Ev rê digel hevdîtina nîşanbeyan, destûrgeh û gelê mezin hate şandin, dikare cîhanê dîsa bi ronahiyê dilovanîya Mûhemmedî re ronak bike. Hêzar û pêncsed sal ji wê mîladiya pîroz derbas bûye, lê peyama wî hemişe ronahîya pêşeroja mirovahî ye; rêyek ku Hazretê İmam Sadîq (a) bi rewa û riyayetê xwe mezin kir û bi mezinbûna xwendekarên xwe, şiroveyên dad û axlaq pêşkêş kir û peyama dilovanîya peyamber nîşan da ku modela ronahî ye ji bo hevjiyan û rûmetê mirovî, ku fêhm û peyama Mûhemmedî her tim zindî bimîne.
Dawiya peyamê.
