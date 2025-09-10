2 wezîrên siyonîst nikarin bikevin 29 welatên Ewropayê

Li gorî rapora ISNA, Holenda ragihand ku ji îro ve têkêlîya "Itamar Ben Gvir" û "Bezalel Smotrich"—wezîrên ekstremîst ên rejîma sîyonîstê—li hemû 29 welatên endam ên herêma Şengen qet têne qedexekirin.
Di rapora agahdariya Reuters de hatîye şandin ku vê du wezîrên ekstremîst nekarin li her yek ji welatên endamên Şengen, ku piraniya wan endamên Yekîtiya Ewropayê ne û hinek jî ne-endam in, têkevînin.
Ev biryar di civîna parlamana Holendayê de hatîye qebûlkirin ku temaşeya şerê li Xezze û rêbazên avakirinê yên dewleta du-parçeyî bi ser xwe dan.
Ev karar di demeke de qebûl bû ku tîra civakê navneteweyî li ser rejîma sîyonîst ji ber kirina jinayetên şerî li Xezze û astengkirina vê herêma her roj zêde dibe.
Qedexeya têketina serokatî yên rejîma sîyonîstî li erdê Ewropa nîşaneyek e ku wê rewşa navneteweyî guherîye û rejîma dagirker di şaxê cîhanê de tê berdewamîn wek rejîmekê ku têk çûye.
Dawiya peyamê.
Your Comment