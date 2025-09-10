Pêwîstiya Nasîna Rast û Rûmetdar a "Werîsê Xwedê" (Ḥablullah)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di Qur’ana Pîroz de, ji bo berxwedan li dijî yek ji kevnarîn fitneyên dijminên Îslamê, vê yekbûnê pêşniyar dike. Dewletên hêzkirinê yên cîhanê, bi serokatiya Dewleta Amerîkayê û rejîma Sîyonîst, baş têgihiştin ku tenê bi têkçûna yekbûna Ûmmetê Îslamê dikarin rêza xwe bi dawî bixin. Ew jî nas dikin ku bi qedexekirina yekbûnê, dixwazin projeya xwe ya serdestiyê berdewam bikin.
Giraniya Werîsê Xwedê
Qur’ana Pîroz di âyeta 103-a sûreta Âl-i İmrân de dikevêjآل عمران: 103).
Ev "Hebla Xwedê" wê têgihiştin dide ku yekbûnê divê bi rûmet û bi rastî be, ne tenê şiar û peyva vala. Mufessiran ev hebla di nav de girêdayî ne:
• Qur’ana Pîroz
• Ehlê Bêyt (a.s)
• Dîna Rast
• Peymana bi Xwedê
Çaçe Kirina Hebla Xwedê
Felaferma «اعتصموا» emr dide ku yekbûn aktiv û agahîdar be, ne têkoşîna statîk û bêhevre. Qeweta yekbûn jî di tevlîbûnê de ye: hemû yekbûn bi hev re (جمیعاً).
Hilbijartina Yekbûn wek Bersiva Ji Dujmin
Dijminên cîhanê bi rêyên siyasî, mezhebî, etnîkî û nasnameyan têkçûna ümmetê dixwazin. Ew bi pêşxistinê şerên navxweyî, têkoşînên mezhebî, û şikandinê xwedîyên di navbera mîlletên Îslamê de, dixwazin yekbûna wan biparêzin.
________________________________________
Rîska Ji Nav De
• Têkçûnên mezhebî yên bêhîs û fanatîk
• Qewmetgeriya xurt
• Şerên siyasî yên kesane ku dikarin di navbera Muslimanên yekîtiya wan birin
Ew mîna moryan in ku dest bi xurtkirina bingehên yekbûna ümmetê dikin.
Çarê
• Vegerê bo hevpariyên bingehîn
• Çareseriya girseyî bi rayê gotûbêjên zanistî û bi rûmet û biraderî
• Destpêkirina yekîtiya siyasî û çalakî bi xebatên tevahî li hemberî dijmin
Nûnera Yekbûn: Jiboyîtiya Jihadiya Îslamî
Jîyana yekbûnê li jêhatîbûna cihanî ya li hemberî rejîma sîyonîst û destpêkirina berxwedana gelemperî ya li dor xwe ya siyasî, êleqeyê destpêkirî ye.
Dawiya
Yekbûn, ne tenê hilbijartin e, lê pêwîstiya stratejîk û fariza ye.
Divê alimên dînî, rûniştinên zanistî, medya û her yek ji endamên ümmetê wek hevseng pêwîstiya yekbûnê bi şêwazên cihêreng pêşkeş bikin û hêzên tefrîqî yên dijminan derkevin.
Bi alîkariya Xwedê û bi hêza hebla Xwedê, ümmetê Îslamê dikare bi ser ketina hemû têkoşînên berxwedanê, dijminên xwe berdewam bigire û xwedî serxwebûn û rûmetî be.
Pêwîstiya Yekbûn û Nasîna Rêya Rizgariya Ümmetê Îslamê: Xwendina «Werîsê Xwedê» di Konteksta Qur’anê de
