Endama Rêveberiyê Bawermendan a Yekîtiya Jinên Misilman ên Cîhanê: Heymenê û Şewket Poşalî li dijî xudperestiya cîhanî derketin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dr. Sabiha Nebati, endamê Heyetê Ewlemendên Yekîtiya Cîhanî ya Jinên Mûselman, di qetayê Konferansa 39-ê ya Navneteweyî ya Yekîtiya Îslamê de, li ser vî pîrozekê li Peygamberê Ekrem (s.x.a) bi nûçegerê Abna re got:
"Ez we pîrozbahîyên Mîlada Peygamberê Ekrem (s.x.a) pêşkêş dikim û hêvî dikim ku ev rojên pîroz sedema xeyrê ji bo yekîtîya Mûselmanan bibe. Konferansa yekîtî bi peyama hevkariya hemû Mûselmanan li ser cîhan dest pê kir, û hêvî dikim ku, inşallah, bernameyên wê bi awayekî pêş bibe ku dengêkî bilind, qewetdar û karîn bê, da ku li dijî vî qirîna generasyonan, kuştina mirov û kuştina zarokan û jinan li Xezze raweste."
Ew zêde kir:
"Di cîhanekê de ku hemû hesabên siyasî guhertin û hêz û şanaziyê yên dewletên girseyî yên cîhanê tê şikandin, hêvî dikim ku yekîtî û hevkariya hemû Mûselmanan bibe qerîqek li ser Amerîka û Îsraîl. Hêzekê wan jêhatî ye û şikandinê wan ji bo hemû cîhanê vegerandî ye. Di şerê 12-rojî de, bi berxwedana ku Îslamîya Îranê bi rêveberiya Rêhberê Mezin a Îslamî hate kirin li dijî tecavûza rejîma Îsraîlî, hemû cîhan rastiyê fêm kir, û ev berxwedan sedema hişyarbûna rûhê mirovatiyê li hemû cîhan bû, ku ev pir hêsan dîtinî ye."
Endamê Heyetê Ewlemendên Yekîtiya Cîhanî ya Jinên Mûselman zêde kir:
"Ev ku dehên fîl û sedên kaxez ji bo alîkariyê li Gaza berdewam in û ji hemû cîhanê di vê tevgerê de beşdar in, wateya ku hişyarbûn li cîhanê qewimîye, û inşallah ev hişyarbûn sedema amadekirina rextin ji bo zîyaretê Îmam Zamân (Xweda li zuhora wî lez bikê) bibe."
