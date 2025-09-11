Heya niha li Xezayê 31 rojnamevanên jin hatine Şehidkirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Li gorî raporek Komîteya Azadiyan a Sendîkaya Rojnamevanên Filistînî, hêzên Îsraîlê sê salin bi awayekî sîstematîk rojnamevanên jin ên Filistînî hedef digirin. Ev binpêkirin ne tesadufî ne, lê siyasetek bi zanebûn e.
Li gorî raporê, di navbera 7’ê Cotmeha 2023’an û 9’ê Îlona 2025’an de li Xezzeyê 31 rojnamevanên jin hatine kuştin. Gelek çalakvanên medyayê yên jin ên li ser medyaya civakî jî rastî êrişê hatine. Gelek ji rojnamevanên ahtine Şekîdkirin, tevî malbatên xwe dema ku malên wan hatine hedefgirtin, jiyana xwe ji dest dane. Ev êriş sûcên şer û sûcên li dijî mirovahiyê ne.
Ji rojnamevanên ku hatine qetilkirin, ji sedî 85’ê wan ligel hevjîn, zarok û dê û bavên xwe jiyana xwe ji dest dane. Di raporê de ev yek wekî “armanckirina malbatî ya ducarî” hatiye binavkirin û hatiye diyarkirin ku ev yek wekî komkujiyek komî ye.
Êriş ne tenê bi dezgehên medyayê yên herêmî ve sînordar bûn; rojnamevanên ku ji bo dezgehên medyayê yên navneteweyî û herêmî dixebitin jî bûn hedef. Ev yek polîtîkaya reşkirinê ya berdewam a Îsraîlê li dijî medyaya herêmî û navneteweyî nîşan dide.
Piraniya rojnamevanên hatine qetilkirin jinên ciwan bûn, temenê wan di navbera 20 û 35 salî de bû. Ev yek nîşan dide ku Îsraîlê pêşeroja medyaya Filistînî hedef digire. Gelek ji kesên hatine qetilkirin xwedî perwerdehiya akademîk û pisporên medyayê bûn. Ev yek nîşan dide ku sermayeya mirovî ya ku ji hêla rojnamevanên jin ve hatiye afirandin bi zanebûn hatiye hedefgirtin.
Rapor destnîşan dike ku rojnamevan li ser mijarên têkildarî jin û zarokan, birîndaran û koçberan rapor dikin. Ji ber vê yekê, hedefgirtina wan bi bandor aliyê mirovî yê nedîtî dihêle. Armancgirtina rojnamevanên ku ji bo dezgehên medyayê yên navneteweyî dixebitin peyamek eşkere ya tehdîdkar ji bo rojnamevanên din vedihewîne: ragihandina rastiyê dikare bibe sedema mirinê.
Sendîka ji bo rojnamevanên jin cîhên xebatê yên ewle, piştgirî ji bo malbatên rojnamevanên ku hatine kuştin, birîndar bûne an jî hatine girtin dixwaze. Sendîka ji bo hesabpirsîna li dijî Îsraîlê jî bang dike. Sendîka tekez dike ku pêwîst e rojnamevan wekî şahidên rastiyê werin parastin.
