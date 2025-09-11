Wezîrê Karûbarên Olî (Erşad)bi Misilmanên Sant Peterzburgê re nimêj kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Ebas Salihî, ku bi daxwaza fermî ya hevalê xwe ya rusî bo beşdarî li yekemîn civîna navneteweyî ya çandên yekbûn û pêşveçûna têkiliyên çandî li Sant-Peterzburgê hat serdana, şevê çarşemê di heman demê de bi rojeya ji Dayîkbûna Peygamberê hêja Îslam (s.x.a) di vê meşgeda dîrokî ya li bakurê rojava Rûsyayê de hat beşdarî kirin.
Muftî Rawîl Pançayef, serokê rêveberiya olî ya musulmanên Sant-Peterzburgê û bakur-rojava Rûsyayê, di destpêka vê ceremoniya de, bi xêrhatina wêzîrê çand û erşadê Îslamî, dîroka damezrandina meşgeda mezin a Sant-Peterzburgê û têkiliyên wê di demên Sovyetê de got.
Muftî Pançayef di civînêkî xweş û beşdarî bi Salihî û hevalên wî re jî, di dema dawî yên herêmî de, wekî teqazaya rejîma sihyonîst ên li Qatar û dawamkirina tehditên Tel Aviv li dijî vê welat û jî Tirkiyeyê, yekbûna muslimanên cîhan li dijî rejîma desthilatdar a Qudsê xwest.
Serokê rêveberiya olî ya musulmanên Sant-Peterzburg û bakur-rojava Rûsyayê, bi referansa fêliyetên dawî yên rejîma sionîst ên li herêm û bîrkirina fîlmeka Xezze û têqînên hetaştê, got: “Li vir pirs tê pêş ku hin welatên Îslamî li ku ne? Hin ji wan tenê jinayeta Tel Aviv temaşe dikin û li benda ne ku bibînin paşê çi derdikeve. Teqîna Îsraîl li Qatar nîşan da ku welatên Îslamî divê çavên xwe veke li rastiyê re yên têkoşîna rejîma sihyonîst."
Ew jî, bi referansa civîna navneteweyî ya li Sant-Peterzburg, got: “Armanca vê çalakiyê ya her salan ew e ku bi bira û xwişkên musliman xwe fikir û hîlbijartin bikin ku çawa dikarin pirsgirêkan çöz bikin.”
Muftî Pançayef bi razîbûn ji teşebbusa serbixwe ya Komarî Îslamî ya Îranê li şênahiya saleya hezar û pêncsedemîn ya zayîna Peygambera hêja Îslam, got: “Divê vê teşebbusa bi çalakiyên pratîkî di cîhanê Îslamê de bibe bûyerêkî bêdawî.”
Fursêtêkî bêhempa li pêşî cemaeta Îslamî
Wêzîrê çand û Erşadê Îslamî jî di vê civînê de got: “Sala 1447 hejri-qemrî (sala niha) bi heman demê ya hezar û pêncsedemîn sala zayîna Peygambera hêja Îslam e û fursêtêkî bêhempa li pêşî cemaeta Îslamî ye ku li mirasa daîmî ya Hazretê Muhammad (s.x.a) fikir û peymanên pratîkî xwe di jiyanê de bi pîvana wê xweş binerînin.”
Salihî jî di vê babetê de, fikra civîna cîhanî ya fêqhiya Îslamî ya li Ciddeya Sûdî di pêvajoya vê bûyerê de bîranîn û got: “Ev civîn vê salê bûyerekî girîng di dîroka mirovatiyê de tê hesibandin û layiq e ku şênahî bibe.”
Wê zêde kir: “Di civîna dawî ya wezîran yên endamên Rêkxistina Hevkarîya Îslamî de, ramanê Komarî Îslamî ya Îranê li ser şênahiya hezar û pêncsedemîn sala zayîna Peygamber (s.a.w) pejirandin û hat biryar dan ku welatên Îslamî pêkanîna barnameyên fêmkirina rast a sunneta Resûlê hêja (s.x.a) çêbikin, ev çalakî li UNESCO de binavkirin û ev mijar di civîna serokên welatên Îslamî de di heman demê de bê şandin.”
Nîşandanê xewnên “Nil heta Furat” ya rejîma sionîst li pêvajoyên dawî
Wêzîrê çand û Erşadê Îslamî di beşekî din ji axaftinan xwe de bi tesdîqa gotinên Muftî Sant-Peterzburg li ser pêdivîtiya yekbûna welatên Îslamî got: “Pirsgirêkan Gaza û Filistîn ku di hevdîtî 70-80 salan de ji mijarên girîng ên cemaeta Îslamî bûn, di sê salên dawî de wêneya nû yên xwe dîtin.”
Ew zêde kir: “Gava ku tê gotin ku sionîstên li benda xewnê “Nil heta Furat” ne, hin kes wan di navberê mezin dîtin, lê niha tamî ye ku rejîma sionîst ne tenê li benda vî armancê ye, lê her weha li benda serketina tevahî ya Rojhilata Navîn û Rojava Asyayê ne.”
Salihî bîranîn kir: “Di berê de hin welat bifikirîn ku bi têketina prosesê aştiyê bi Îsraîlê, dikarin ewlehiya xwe bistînin, lê niha welatên ku bi peymana Ibrahim hatine hev, çalakiyên dijewlehiya rejîma sionîstî bi vî rûmetî dîtin.”
Ew her weha got: “Zanyar e ku Donald Trump serokê Dewletên Yekbûyî û Benjamin Netanyahu serokê hukûmeta rejîma sionîstî xebat dikin bo çêkirina nexşeyeke nû ji bo Rojhilata Navîn, wekî ku di Şerê Cîhanê ya Duyemîn de kirin.”
Wêzîrê çand û enşaadê Îslamî bîranîn kir: “Di vê rewşê de, cemaeta Îslamî û muslimanên cîhan bi xeterêke mezin têne tehdîd kirin û welatên Îslamî divê çalakiyeke yekbûnî bişînin; heke van welatan rewşa niha fêm nakin, rejîma sionîst – ku Îmam Xomeynî wisa got “gundê şêrtî” – rawestiya nekin û paşerojeka pir xeter li herêmê ava dikin.”
Serdana wêzîrê çand û enşaadê Îslamî yê Îranê li Sankt-Peterzburg
Wêzîrê çand û Erşadê Îslamî roja çarşemê di dawiya vê serdana xwe de bo beşdarî li yekemîn civîna navneteweyî ya çandên yekbûn û danûstendina pêşveçûna têkiliyên çandî ya Îran û Rûsya hat Sankt-Peterzburg.
Ew di roja yekem a serdanê xwe de bi Olga Lubimova, wêzîrê çandê ya Rûsya civîn kir û li ser pêşveçûna têkiliyên çandî yên du welatan axaftin.
Civîna navneteweyî ya çandên yekbûn
Yekemîn civîna navneteweyî ya çandên yekbûn roja pêncşem û înê (20 û 21 Îlon 1404) bi beşdariya wêzîran û nûnerên bilind ji zêdetir ji 40 welat û rêveberiya rêxistinên navneteweyî hat lidarxistin.
Civîna giştî ya vê civînê roja pêncşemê bi beşdariya Vladimir Putin, serokê Dewletên Rûsya, tê lidarxistin.
Wêzîrê Çand û Erşadê Îslamî bi hevîya xwe di meşgeda cem‘a ya Sant Peterzburgê de bû, nimêj a maxribê bi komê re bi musulmanên vî bajarê kirin.
