Taybetmendiyên "Pêxemberî" û Rola Wan di Pêkhatin û Berfirehkirina "Şaristaniya Îslamî" de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-
Sifatên Nebewî, yên ku di Ayetan Qor'anê de hatine nîşandan, bûn bingeha exlaqî ya çêkirin û pêşvebirina me‘mûreyeta Îslamî. Ev taybetmendiyan ne tenê sedema hejmartin û yekbûna civakî bûn, lê her weha avakirin bingeha dadperwerî û rêzê civakî yên li ser rastî û sabirê Xwedê.
1. Binyadên Qor'anî yên Exlaqê: Wêneya Sifatên Nebewî
A) Rihmet û Şefeq (Bingehên Hevduzî û Yekîtî)
“Em tu neşandibûn ne ji bo dinê, belkî rihmetekî bo giştîyê ne.”
(Enbiyâ 107)
Ev ayet diyar dike ku hezeta peygamberî serxwe rihmetê ye. Ev rihmet sedema hejmartina dilan, jîyana bi aştiyê, û belavbûna dînê bû — ku ew jî gava destpêkê me‘mûreyeta Îslamî bû.
“Bi rihmetê Xwedê tu hilmî bûyî bo wan; heke tu têkûz û qalbê qir bûyî, wan ji te dû dibûn.”
(Al-i Imran 159)
Di vê ayetê de, rola nivêjiyê û dilsozîya Pêxamber (s.x.a) di parastina yekîtîya civakê de hatî jê kirin. Ev rihmet di rêveberiya civakî, parastina qebûlî, û mafê mirovî de cihê xwe digire.
B) Dad û Qist (Bingehên Rewşa Civakî û Maf)
“Bibêje: Ez rêzê min digirim bi dadperwerî.”
(A‘râf 29)
“Ey wan ku bawer kirin, bibin serfirazên dad, şahîdan bo Xwedê.”
(Mâ’ide 8)
Peygamber (s.x.a) wekî nimûneyek bilind a dadperwerî hate dayîn. Ev dad hat cihkirin di pergalê dadê, aborî (wekî qedexekirina riba), û têkiliyên navneteweyî de.
“Xwedê firotinê helal kir û riba qada kir.”
(Baqara 275)
C) Rastî û Emanet (Bingehên Îtimad û Hevpeymaniyê)
Peygamber (s.x.a) berî peyamberî bi navê "El-Emîn" tê nasîn.
“Ey wan ku bawer kirin, ji Xwedê biparêzin û bi rastan bimînin.”
(Tevbe 119)
Ev sifat, bingehê îtimada giştî ya navbera serok û civak bûn, û sedema rûniştina civakekî bi destûr bûn.
D) Sabir û Rêxistin (Bingehên Berxwedan û Serketin)
“Bi sabir bimîne, wekî peygamberên xwedilê azm sabir dikirin.”
(Ahqaf 35)
“Xwedê bi sabiran re ye.”
(Baqara 153)
Sabira Peygamber (s.a.w) di nav tehlûkê dawet û şer de sedema berdewamî û fetohetên mezin bû — ku ew jî şaxek me‘mûreyeta Îslamî ye.
2. Sifatên Nebewî: Rêberî û Hukûmetê ya Me‘mûreyî
A) Hikmet û Basîret (Bingehên Çareser û Plan)
“Xwedê xweşnavî û hikmet da te, û hûn fêm kirin çi nizanî.”
(Nisâ 113)
Ev hikmet di planên stratejîk de wekî Hudeybiya, rola xwe nîşan da û armanca pêşîn ya avakirina civakê me‘mûr.
B) Şûra û Rêzdan (Bingehên Beşdariyê û Qanûn)
“Bi wan şûrayê bike di karan de.”
(Al-i Imran 159)
Herçiqas wî hewl dikir û wahiy tê wergirtin, bi xelk re şûra kirin — ev bû bingehê komîtê û pergalên hukûmetê ya Îslamî.
C) Tewekul û Qetîiyet (Bingehên Hêz û Ewlekariya Neteweyî)
“Gava azm kirî, bi Xwedê bihar, bi rastî Xwedê hezkirin bi yên tewekuldar dike.”
(Al-i Imran 159)
Ev tewekul çavkaniya hêza manewî ya rêber û civakê bû li hember tevliheviyê û daxuyaniyan.
Ç) Xwendin û Fikir (Bingehên Zanist û Lêkolîn)
“Bixwîne bi navê Xwedê, ku afirand.”
(Al-‘Alaq 1)
Ev ferman bû bingehê destpêka şerê zanistî û çîrokê xwêra ya lêkolînê di me‘mûreyeta Îslamî de. Ayetên ku ragihandina “fikir”, “tedebbûr”, “ta‘aqil”, “nezar” digerin, hêzda xelata rûhê akademî û lekolînê bûn.
3. Nîşanên Me‘mûreyî ya Sifatên Nebewî
- Şaredarîya Medîne: Bû şêwaza dadperwerî, şûra, û hikmetê — ev jî qada destpêkê ya hukûmetê ya Îslamî bû. (Lekum dînukum wa liy dînî — Kafirûn 6)
- Cihad û Fetohet: Wekî dîtin di Beder û Uhud de — şecaat, sabir, tewekul.
- Rêxistina zanistê: Bi fermanê “Iqra’” destpêkirin û nûnerên zanistê, di qada zanistî de xurt bûn.
- Pergala dad û aborî: Bi bingeha qist û dad, di şexsiyeta Nebewî de xweser bûn.
4. Xulasayek
Sifatên Nebewî ne tenê taybetmendiyên xweşî ne, lêkê wisa nîşanên dîrokî yên ayetan Qor'anê in. Ev taybetmendiyan, wekî binyadên axlaqî, civakî, siyasî û zanistî, çêbûn stûnên me‘mûreyeta Îslamî.
Di rastiyê de, me‘mûreyeta Îslamî bû civakêkî ku li ser "Uswetun Haseneh" û "Rahmeten lil-‘alemîn" hatiye avakirin. Bo serxwebûn û pêşveçûna vê me‘mûreyê di sedsala niha de, vegerîna vê ahlaqê û vî pîşengiyê ya Qor'anî pêwîst e.
