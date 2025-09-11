"Bajarê Zanînê û Xezîneya Zanînê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNAMirov, ji bo ku di vê dinyayê û axiretê de bextewariyê bi dest bixin, ber bi Bajarê Zanînê ve biçin, deriyê ku bikevin wî bajarî bizanin, da ku hûn bikaribin bi lez û bez û bêyî ku tu şik û gumanek çêbibe bigihîjin xezîneyên wê yên bêdawî.
Afirînerê Herî Bilind û Pêxemberê Herî Mezin
Hebûna hêja ya Hezretî Muhemmed Mistefa (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) di mezinahî û meqamê bilind ê Mamosteyê hebûnê Hezretî Emîr el-Mu'minin Îmam Elî(silavên Xwedê li ser wî bin) de gelek hedîs vegotiye, yek ji wan ên herî navdar Hedîsa Medîne el-Îlm e, ku di pirtûkên hedîsên otorîter ên dibistanên Îslamî de tê behs kirin. Di vê hedîsê de, Pêxemberê Pîroz (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) bi aqilmendî dibêje:
"Ez bajarê zanînê me û ez li ber deriyê wê me, ji ber vê yekê her kesê ku zanînê dixwaze, bila ji deriyê wê derbas bibe."[1]
Pêxemberê wî yê delal (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) jî di vegotinek din de helwesta serwerê hebûnê yê Îmam Elî ibn Ebî Talib (silavên Xwedê li ser wî bin) bi hevokek xweş, hêvîdar û rêber diyar kiriye. Ev vegotin ji hêla Îmam Reûf, Hezret Elî ibn Mûsa el-Rîza (silavên Xwedê li ser wî bin) ve ji bav û bav û kalên xwe yên mezin û ji hevalê mezin Cabîr ibn Abdullah Ensarî ve hatiye vegotin, ku ji çavkaniya zanîn û şehrezayiya Pêxemberê Pîroz (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) vegotiye, ku gotiye:
🌴Ez xezîneya zanînê me û Elî mifteya wê ye û her kesê ku bixwaze xezîneyê veke, bila mifteyê bîne.[2]
Ez xezîneya zanînê me û Elî mifteya wê ye û her kesê ku bixwaze bikeve vê xezîneyê, bila mifteya xwe bîne. Ango, ji bo gihîştina xezîneya zanînê, divê mirov guh bide fermana Fermandarê Bawermendan Îmam Elî (S.X), û li pey mekteba wî ya ronakbîr biçe û baweriya xwe pê bîne.
Çavkanî:
Nivîsar:Hamid Riza Riz
