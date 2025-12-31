Wezîrê derve yê Îranê: Efsaneya neşikestinê ya Îsraîlê têk çû û bi dawî bûye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-Ul-Beytê (s.x)- ABNA-Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Karên Derve yê Îranê, di gotarekê de ji bo rojnameya The Guardian de nivîsî:
“Di heman demê de ku Binyamîn Netanyahû di destpêka vê salê de xewna xwe ya tinekirina Amerîkayê li dijî Îranê bi cih anî, ev kiryar tucarîbûneke giran û bêhempa ji bo Îsraîlê peyda kir. Di heman demê de, bû sedema nerazîbûneke mezin a hejmareke mezin ji Amerîkîyan ku Îsraîl êdî ne wekî hevpeymanek, lê wekî barê zêde (a burden) dibînin.”
Di derheq guherîna herêmî de:
Eraqçî, bi îşaretkirina wêneyekî ku di meha Îlonê de ji aliyê hevpeymananên Erebî yên Îsraîlê ve hatî nîşandan ku Îsraîl wekî gefek ji bo her kesî tê dîtin, israr kir: “Ev wêne rê ji bo têkiliyeke nû ya temam vedike ku dikare herêma me biguhere. Dewleta Amerîkî niha li ser du rêyan asê maye: an wê berdewam bike ku “çekên spî” bi dolarên baca Amerîkî ji bo Îsraîlê îmze bike, an jî bibe beşek ji wê guherîna bingehîn û erênî.”
Di derheq serkeftina Îranê de:
Li hemberî “rivayeta ‘nekewtandinê’ (ya ku bingeha makîna xurtkirina Îsraîlê ye)” û wêneyê ku Îsraîl bi êrîşa xwe karîbû Îranê qels bike, Iraqçî israr kir û bal kişand ser bandora “zirarên êrîşên Îranê di Şerê 12 rojan de” û ragihand: “Niha, rivayeta ‘nekewtandinê’ ku bingeha makîna xurtkirina Îsraîlê ye, têk çûye (şikest).”
Di derheq Dosyaya Navokî de:
Wezîrê Derve yê Îranê herwiha behsa qeyrana sexte li ser dosyaya navokî ya Îranê kir, ku çawa li Tel Avîvê çîrokên din ji bo wê hatine çêkirin û belav kirin. Wî wiha got: “Bi dehsalan e ku em bi israr dibêjin ku em li dû çekên etomî nînin û doktrîna me li gorî notên olî, exlaqî û ewlekariyê ye. Lê tevî vê yekê jî, Trump, dewleta Amerîkay ber bi vê baweriya xelet bir ku Îran ber bi hilweşînê ve diçe. Baweriyek ku Waşingtonê han da ku ji çarçoveya dîplomatîk derkeve û ber bi ‘zexta zêde’ ve biçe. Siyasetek ku tenê ‘berxwedana zêde’ li pey xwe anî.”
Peyama Dawî:
Eraqçî hişyarî da ku divê Trump hewl bide ku alîgirên xwe razî bike û bi riya aşîtî û dîplomasiyê pêş li qeyraneke nezerwer (zero-sum) bigire, û bi zimanekî rêzdar û bê danîna mercan bi gelê Îranê re biaxive. Ji ber ku Îran qet li pey şer bi Amerîkayê nebûye, û “xwebidargirtina fermandarên Îranî di meha Gulanê de” tenê sedema saxmayîna baregehên serbazî yên Amerîkî li herêmê bûye.
