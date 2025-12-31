Recî daxwaza vekirina rûpeleke nû di têkiliyên Lubnan-Îranê de kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA-Wezîrê Derve yê Lubnanê Yûsif Rejî daxwaza vekirina rûpeleke nû di têkiliyên di navbera Lubnan û Îranê de kir û girîngiya avakirina têkiliyên hevseng bi Îranê re li ser bingeha rêzgirtina ji bo serwerî û serxwebûna Lubnanê tekez kir.
Li gorî daxuyaniyek ji Wezareta Derve ya Lubnanê ku li ser platforma "X" hatiye weşandin, Rejî di peyamekê de ji hevpîşeyê xwe yê Îranî Ebas Eraqçî re, daxwaza avakirina têkiliyên di navbera Lubnan û Îranê de li ser bingeha rêzgirtina dualî û serweriya neteweyî kir.
Wezîrê Derve yê Lubnanê her wiha daxwaza xwe ya avakirina diyalogek rast û zelal ku dê bibe alîkar ji bo xurtkirina baweriyê di navbera Lubnan û Îranê de tekez kir û got ku hevkariya dualî divê tenê di navbera hikûmetên her du welatan û saziyên wan ên yasayî de pêk were, bi awayekî ku serwerî û serxwebûna her du welatan biparêze.
Rejî vê dawiyê ji ber qebûlkirina vexwendina Eraqçî ya ji bo sefera Tehranê ji ber şert û mercên heyî lêborîn xwest û ji hevpîşeyê xwe yê Îranî xwest ku li welatekî sêyemîn ku dikare li ser were lihevkirin, civînekê li dar bixe.
