“Vedîtina bi awayekî tesadufî ya gorê komî yê şehîdên Întîfada Şebaniyê li Kerbela Muella (Kerbela Pîroz)”

Li gorî ajansa nûçeyan Ehl-ûl-Beyt (s.x)– ABNA –Operasyona tamîr û ji nû ve avakirina binesaziyan li parêzgeha Kerbela bû sedema vedîtina gorê komî li herêma “Bab Tûreyc”, ku laşê hejmarek ji şehîdên Intifada Şabanî ya dijî rejîma berê tê de cih digirin.
Li gorî Elsumerîye, şahidên bûyerê gotin ku ev cenaze bi awayekî tesadufî di dema xebatên kolandinê de ji bo tamîrkirin û parastina tora ava vexwarinê li herêmê hatine dîtin.
Li ser dîtina vê gorê komî, hêzên ewlehiyê tavilê bi temamî herêm dorpêç kirin û tîmên pispor dest bi lêkolînên destpêkî û berhevkirina belgeyan li cihê gorê kirin.
Nirxandinên destpêkî yên pisporan nîşan didin ku ev gorê komî girêdayî qurbaniyên Intifada Şabanî ya sala 1991’ê ye li dijî rejîma berê, ku rûbirûyî serkutaneke berfireh li bajarên başûrê Iraqê bû.
Di vê çarçoveyê de, Mejîd El-Malkî, Serokê Komîteya Şehîdan li Meclîsa Parêzgeha Kerbela, bi îşaret bi vê yekê ku ev herêm di sala 1991’an de behişt û meydanek trafîkê bû, tekez kir ku ev vedîtin delîl û belgeyeke nû li ser tawanan a rejîma berê ya Saddam e, di nav de komkujî û veşartina neqanûnî.
Wî zêde kir ku Weqfa Şehîdan li Bexdadê dê tîmeke pispor bişîne ku îro Yekşemê digihîje Kerbelayê ji bo lêgerîneke berfirehtir ji bo dîtina cenazeyên dibe ku li wir bin.
Ednan El-Esedî, berpirsê ragihandinê yê Weqfa Şehîdan li Kerbelayê, ragihand ku cenazeyên hatine derxistin hejmarek hestî û yek sêqot dihewand, û piştî radestkirina ji polîs re, doz ji bo dadgeha berpirsyar hat şandin.
Hêjayî gotinê ye ku saziyên pispor dê operasyona derxistina cenazeyên şehîdan ji vê gorê komî bi awayekî zanistî û bi vî rengî dest pê bikin ku belgema derbarê tawanê biparêzin.
Li gorî çavkaniyên herêmî, ji rayedarên edlî û îdareya Tiba Edlî re hatiye ragihandin ku tedbîrên pêwîst ji bo peywendiya DNA (DNA) û nasînkirina qurbaniyan û radestkirina cenazeyan ji malbatên wan re werbigirin.
