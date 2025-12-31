“Di Nehra Ronahiyê de - 8: Elî û Fatime; Evîn û Îtaeta Dualî”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehl-ul-bêyt ê(S.X)-ABNA-Di navbera du rojbûnên Fatimaya Paqij û Mîrê Bawermendan Îmam Elî (s.x) de, em 40 Hadîsên li ser Fatimayê pêşkêşî evîndarên Ronahiyê dikin, ku “Hemûyan yek ronahî ne” û li gorî gotina Molla: “Ronahiya her duyan, nikare bi çav were cudakirin.”
Di beşên berê yên vê nivîsê de, piştî ravekirina nirxê naskirina Hazrat Sedîqeya Kübra (s.x), navê wê, taybetmendiyên wê wekî ronahiya Xwedê û dilê lê dida yê Pêxember (s.x.a), hezkirina ji wê û bandorên hêrsa û nerazîbûna wê, 24 Hadîs ji evîndarên Ehl-ul-bêyt ê(S.X re hatin pêşkêşkirin.
Di beşa berê de, me li ser îtaeta ji Fatimaya Zehra (s.x) axivî, ku ew wekî îtaeta ji Xwedayê Mezin e. Lêbelê, pirsîna li ser ka îtaeta Elî ji Fatimayê (s.x) çawa bi îtaeta Fatimayê ji mêrê xwe û Îmamê xwe re hevûdu digire da ku pergalek bêhempa û şêweyek jiyanê di rêberî û şopandinê de ava bike, hîna jî bersiva xwe dixwaze. Di vê beşê de, em sê Hadîsên din li ser wê û bersiva vê pirsê dixwînin.
Hezkirin û Îtaeta Du Alî
Bersiva herî baş ji bo vê pirsê divê ji devê Mîrê Bawermendan Elî (s.x) were bihîstin, ku ew hem şopdar û hem jî yê ku jê re tê şopandin, Fatimaya Paqij (s.x) bû. Dema ku Pêxemberê Pîroz (s.x.a) ji Îmam Elî (s.x) pirsî ka Fatimaya wî ya pîroz piştî zewaca wan her du ronahiyan çawa bû, wî bersiv da: «نعم العون علی طاعة الله» [Fatimah (s.x)] “Alîkarekî baş e di rêya îtaet û bendeyiya Xwedê de.” Ev gotin nîşan dide ku razîbûna Alî ji Fatimayê ew e ku Sedîqeya Tahîre alîkarekî baş e di rêya îtaeta Xwedê de.
Tawîziyek bi vî rengî dema ku em rewşa îmana Fatimayê (a.s.) dibînin, bihêztir dibe. Pêxemberê Pîroz (s.x) wiha got: “Ya Selman! Bê şik, Xwedê dil û organên keça min Fatimayê heta hejmekan tijî îman û bawerî kir, bi vî awayî ku ew bi tevahî ji bo îtaeta Xwedê veqetiyabû.”
Em baş dizanin ku îman xwedî mertebe û pilehên cihêreng e. Kesê ku îmana temam û tijî hebe, dil ji her tiştî vedigire, vala dibe û bi dilê yekta xwe radigihîne îbadetê, û hemû karên wî rengê îbadet û perestiyê digirin. Li gorî gotina Pêxemberê Pîroz (s.x.a), Hazratê Zehra (s.x) ji vê bexşîna tevahî ya Xwedayî sûd wergirt û bi îtaeta ku herî bilindtirîn mertebe û pileya îmanê ye, tije bû.
Ji aliyekî din ve, Fatimayê jî her timî Îmam Elî (s.x) re dilsoz bûye. Ji gotinên Mîrê Bawermendan Îmam Elî (s.x) diyar dibe ku ev îtaet ne tenê tevgerek hiqûqî ya jineke beramberî mêrê xwe an jî ya bawermendek beramberî Îmamê xwe bû, lê nîşandana yekîtiyek hestyarî û tevahî ya Xwedayî û mînak ji şêwazek jiyanê re bû.
Mîrê Bawermendan Îmam Elî (s.x) dibêje: “Bi Xwedê, min qet nehişt ku ew ji ber tiştekî aciz bibe, ne jî min ew ji bo tiştikek neçar kir heta ku Xwedayê Mezin ew ber bi xwe ve kişand, û ew jî qet min aciz nekir û tu carî ji min serpêçî nebû. Dema ku min li Fatimayê dinêrî, xem û keder ji min diçûn.”
Ev hezkirin û îtaeta du alî, û ligel vê yekê nebûna zorê li hevdu ji bo kiryarên ku bibe sedema acizbûnê û nebûna serpêçiya hevdu, şêwaza herî baş a jiyana malbatek bawermend a ku li gorî mezheba Wilayetê ye, ku ji bilî şahî û kêfxweşiyê, ne tenê ji hevdu dinêrin, tiştek din ji wan dernayê.
Bi qelema: Mihemed Mehdi Şerîetmedar
