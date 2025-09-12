Şehîd bûna kesekê di hucuma drone ya Îsraîlê de li başûrê Libnanê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlul-Beyt (s.x)-ABNA- Roja înê şevê Roja Îne, Wezareta Tenduristiya Lubnan ragihand ku di encama hucuma droneyek Îsraîlî ya li ser bajaroka Êytrûn li başûrê welatê wan de, kesek şehîd bû.
Di vê raporê de hatî gotin ku droneya Îsraîlî herêma “Ez-Zuhûr” li Êytrûn hedef girt, ku encama wî bû şehîd bûna kesekî sivîl.
Ev rojek piştî wî bû ku droneyek din ya Îsraîlî ser motorsikletek li bajaroka Bazûriyê hucum kir ku di encamê de kesekî şehîd bû, û di hucumek cuda yê li bajaroka Kefer Dunîn de, pênc kes birîndar bûn.
Li ser wî jî, di Sêşemê borî de di rêza hucumên hawayî yên Îsraîlê ya li herêma Beqa’ û Jirûdê Hermel de, pênc kes şehîd bûn û kesên din jî birîndar, ku Hizbullah ragihand ku hemî şehîdan endamên xwe bûn.
Li gorî amaran fermî, Îsraîl ji demê pêvajoya ragihandina rêvebirina agirbestê li gorî peymana Tişrîna 2024ê ya bi Hezbollah re, heta niha zêdetir ji 3,000 caran ew agirbestê şikand û li encamê de nêzîkî 270 kes şehîd û 608 kes birîndar bûn.
Di hemberî vê re, hukûmeta Libnanê di demek nêzîk de plana 5 qadamî pejirand ku armanca wî kontrolkirina tevahî çekê li destê dewlet û çalakbûnê ji hêzên parêzer ên din tê de ye. Serekwezîrê Libnanê, Nawaf Selam, daxwazî piştgiriya zêdetir a Amerîkayê kiriye bo bicihanîna vê plana.
Lê Hezbollah destnîşan kir ku tenê dê arma bêda, eger Îsraîl bi tevahî ji erdê Libnanê derkeve, dagirkeriyan rawestin û girtîyên wan bê azad kirin.
Dawiya peyamê.
Tîpan girîng:
- Başûrê Libnan
- Droneya Îsraîlê
- Hezbollah
- Têkçûna agirbestê
- Dagirkeriya Îsraîlê
Your Comment