Li bajarê Kolna ya Bangladeş de Civîna Meclîsa Yekîtiya Îslamî hat lidarxistin + wêne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-li hember hefteya yekgirtina Îslamî û roja bûna Mêrxasîya Pêxembera Îslamî (s.x.a), civînek mezin li salonê civakî ya “Shilpo Kola Academy” ya bajarê Kolna li Bangladeşê hat lidarxistin.
Ev bûyer ji hêla “Komelgeya Pênc Kesên Kolna” ve li 12-ê Rebiulawalê hate rêvebirin.
Di vê civînê de, alimên dînî, fikirvan û gelek hevalên hevpeyvînê beşdar bûn û li ser girîngiya yekbûn û hevkariyê ya ummetê Îslamî axaftin. Hêdî rêkê programên çandî û dînî jî ji bo pîrozkirina van rojan hatin lidarxistin.
