Şêx Neîm Qesim: Tecewuzên Sêyonîstên li Katar di çarçoveya projekê "Îsraîlê Mezin" de ne / Piştgiriya Îranê ji Filistînê, yek ji girîngtirîn nîşaneyên

Li gorî ragihandina Agahdariya Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)-ABNA -Şêx Neîm Qesim, Sekreterê Giştî ya Hizbullahê Lubnan, di axaftinekê de li ser pîroza rojekî miladê Pêxamberê Mezin (s.x.a) û Îmam Ca'ferê Sâdîq (s.x) got:
Ji bo ku têkçûna di derbarê dîroka zayînê Pêxambera Îslamê (s.x.a) de bimîne, Îmam Xomeynî fermana dan ku hefteyek bi navê "Hefteya Yekbûna Îslamî" binavkirinê bibe da ku ev têkçûn bibe sedema yekbûnê di navbera mûsilmanan de.
Sekreterê Hizbullahê li ser tecawûza rejîma Sêyonîst a li Katar îşarê kir ku ev li ser projekê "Îsraîlê Mezin" ye û got ku dikare rojaekî bihêlin ku "Îsraîl" herweha Arabistana Su'ûdî û Emaratan hedef bikin.
Ew ji welatên erebî re axaft ku: Hûn nekarin bersîva leşkerî bidin Îsraîlê, lê di cihê wê pêdivî ye ku ji berxwedan piştgirî bikin. Heke berxwedan qetil bibe, Îsraîl ê ser we werê. Ji ber vê yekê, piştgiriya berxwedan bikin da ku ji hukûmet û welatê xwe piştgirî kiribe.
Di dawiyê de got ku pêşniyara duyemîn a wî ev e ku bi duristbûnê li ber "Îsraîl" ji berxwedan re ji piştê nakeve û ji bo bêlêkirina hezmetên berxwedanê yên Filistîn û qebûlkirina şertên "Îsraîl" hewl neke.
Sekreterê Hizbullahê Lubnan vediya ku Îsraîl û Amerîka bi reşetirîn sûcên li Xezze û Banîyês dikin û gelê Filistîn bi hêz berxwedan dike û her çend zehmetiyên pir hene li qada şerê dimeşin.
Ew zêde kir: Em li ber qatar dijîn û tecawûza rejîma Sêyonîst a li vê welat beşek ji projekê "Îsraîlê Mezin" e.
Sekreterê Hizbullahê got ku berxwedan ew e ku projekê Îsraîlê berxwedanê bûye sedema wextê xwe li dûr.
Ji ber vê yekê, ji hêla çalakiyên darayî, ragihandî, siyasî, civakî an jî di cîhanê de ji berxwedan re piştgirî nakin.
Şêx Neîm Qesim got: Heke dijmin dikare berxwedan were wedan ku ev qet ê nebe, paşê nîşanê we dê bibe.
