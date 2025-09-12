Guhertina sîxurekî Îsraîlî bi girtiyên berxwedanê re

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Çavkaniyên li Bexdayê gotin ku sîxurê Îsraîlî Elizabeth Tesorkov, ku du roj berê hatibû berdan, bi du dîlên şer hatiye guhertin. Amerîkiyan îdia kirin ku sîxur bi xwe berdane.
Li gorî raporê, yek ji dîlên berxwedanê welatiyê Lubnanî Emas Amhaz e, ku par ji aliyê komandoyên Îsraîlî ve bi tohmeta fermandariya Hizbullah li bakurê Lubnanê hatibû revandin.
Du roj berê, medyaya Iraqê serbestberdana Elizabeth Tesorkov ji aliyê hêzên ewlehiyê ve ragihand û Serokê Amerîkayê Donald Trump ev nûçe piştrast kir û got ku jina siyonîst li balyozxaneya Amerîkayê li Bexdayê hatiye girtin.
