  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Siyaseta Kurd: Îsraîl dixwaze êrîşî Iraqê bike

11 September 2025 - 23:59
News ID: 1726048
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Siyaseta Kurd: Îsraîl dixwaze êrîşî Iraqê bike

Abubekir Karwanî, nivîskar û siyasî, di gotûbêjek taybetî ya li ser Sharpress de got:"Na tenê piştî bombardîmanê li Dewhê, lê her weha pêş wî jî Îsraîl planiya têkoşîna li ser Îraqê hebû."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- piştî erîşa Îsraîlê li ser Qatar û zêdebûna qirziyan li Rojhilata Navîn, tê gotin ku ew têraşiya li ser Îraqê hene û siyasîyek ji Sharpress hişdariyê da ku "demeke Îsraîl planiya erîşê li ser Îraqê amadekir, lê heta niha Amerîka astengîya vê erîşê kir."

Ew jî vekir, "Amerîkîyan rolek hebûn ku di qada borî de vê tiştê diyar bikin, lê bo pêşerojê ev çalakî dikare girîng be."

Abubekir Karwanî, li ser têraşiyê li Başûrê Kurdistanê jî îşaret kir: "Her tişt ku têkildar be bi karîgeriya ser herêma Kurdistanê, girêdayî ye bi rewşa siyasî, armanc û rêbazên hukûmeta Îraqê di şer de; bi kurtî, bê karîgeriya herêmê nikare were bibîn."

Your Comment

You are replying to: .
captcha