Spasdariya Rêberê Şoreşê ji bo şampiyonên güreşê: Ez spasiya we dikim ji bo hewldanên we yên ecêb û tevgerên we yên hêja.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Piştî şampiyontiya tîma neteweyî ya guleşa Azad di Şampiyoniya Cîhanê ya 2025an de, Ayetullah Xamineyî di peyamekê de pesnê hewildanên ecêb û tevgerên pesindar ên şampiyonên guleşa serbest ên welatê me da.
Nivîsa peyama Rêberê Şoreşa Îslamî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Mezin, yê Herî Dilovan
Ez spasiya tîma guleşa şampiyonê cîhanê dikim ji bo hewildanên wan ên ecêb û dû re jî tevgerên wan ên pesindar. Têkeliya hêz û manewiyatê nirxên bilind diafirîne. Aferîn ji we re!
Seyîd Elî Xamineyî
15ê Îlonê, 1404
Tîma neteweyî ya guleşa serbest a Komara Îslamî ya Îranê piştî 12 salan bû şampiyonê şampiyoniya cîhanê ya guleşê, û şeşemîn şampiyoniya Îranê di dîroka van pêşbirkan de tomar kir.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Guleş
Guleşa Azad
Werzîş
Rêberê Şoreşê
