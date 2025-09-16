  1. Home
Spasdariya Rêberê Şoreşê ji bo şampiyonên güreşê: Ez spasiya we dikim ji bo hewldanên we yên ecêb û tevgerên we yên hêja.

16 September 2025 - 21:47
News ID: 1727828
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
"Tîma neteweyî ya guleşê azad a Îranê piştî 12 salan serkeftinê da ku di lîstikên cîhanê 2025 de serkeftinê bikire. Serokê Şoreşê Îslamî, Ayetullah Xameneî, di peyama xwe de hewl û tevliheviyên şampiyonên vê tîmê bi rêz û sipas kirin û nirxên ruhanî û hêza wan jî îştirkirin."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Piştî şampiyontiya tîma neteweyî ya guleşa Azad di Şampiyoniya Cîhanê ya 2025an de, Ayetullah Xamineyî di peyamekê de pesnê hewildanên ecêb û tevgerên pesindar ên şampiyonên guleşa serbest ên welatê me da.

Nivîsa peyama Rêberê Şoreşa Îslamî wiha ye:

Bi navê Xwedayê Mezin, yê Herî Dilovan

Ez spasiya tîma guleşa şampiyonê cîhanê dikim ji bo hewildanên wan ên ecêb û dû re jî tevgerên wan ên pesindar. Têkeliya hêz û manewiyatê nirxên bilind diafirîne. Aferîn ji we re!

Seyîd Elî Xamineyî

15ê Îlonê, 1404

Tîma neteweyî ya guleşa serbest a Komara Îslamî ya Îranê piştî 12 salan bû şampiyonê şampiyoniya cîhanê ya guleşê, û şeşemîn şampiyoniya Îranê di dîroka van pêşbirkan de tomar kir.

