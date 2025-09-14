  1. Home
Wezîrê Enerjiyê yê Îsraîlê: Ez êrîşa li ser serokên Hamasê li Stenbolê ne mimkûn dibînim/Em bi tevahî bi Amerîkayê re hevrêz in

14 September 2025 - 23:25
Elî Kohen, Wezîrê Enerjiyê yê Îsraîlê û endamê Kabîneya Ewlekariyê, îhtîmala êrîşeke li ser rêberên Hamasê li Stenbolê, Tirkiyeyê, red nekir û di hevpeyvînekê de bi malpera Elaf a Siûdî re got: "Hemû kesên ku bi Hamasê re têkilî hene, nikarin li tu deverek cîhanê baş razên."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Kohen, endamê kabînetê ewlehiya Israil, di gotûbêjekê de bi rojnameya Elaph re, bêyî pêşbînî û bi zimanek têkçûnî da zanînên xwe li ser Rojhilata Navîn, Qatar, Hamas û têkiliyên cîhanê.

🔷 Serdemê Yekem: Qatar

  • Qatar hewl dide xwe navçeya navbera Amerîka û cîhanê nîşan bide.
  • Kohen got: Qatar piştgirî ji grûbên girêdayî yên Îran dike û ji bo hatewanên efiratî hîn piştgirî dike.
  • Ew wisa got: Qatar, bi alîkariya televîzyona El-Cezîra, nefret li dijî Yahûdiyan belav dike.

🔷 Têkiliyê bi Hamas

  • Kohen daxuyaniya navberî ya têkiliyên Qatar û Hamas şermezar kir, got: "Qatar yek ji çar welatên ku terorîst hilan dike ye – yên din in: Îran, Tirkiyê, Lubnan."
  • Israel ê her kesê ku bi Hamas re têkilî heye, di her cîhê dinê de şer bike û ne qebûl bike ku ew bi aşîtî dijîn.

🔷 Amerîka û Têkiliyên Cîhanî

  • Kohen got: "Amerîka herî mezin hevalê me ye."
  • Bi Trump ve têkiliyên Israel xurtir bûn.
  • Ew baweriya ku di demê wê de peymanên aşîtî zêde bibe.

🔷 Gotinên Tehlikedar

  • Kohen wisa got: "Welatê terorîst a Filistîn ne cîhê li erdê me nîne."
  • "Herkes ku destê xwe bi xwînê yahûdiyan re qer kiribe, li her cîhê dinê jê derbas nabe – heke li Doha be, heke li Stenbol an Ankara jî be."

🔷 Li ser Tirkiyê

  • Kohen got: "Em şerê bi gelê Tirkiyê ne dixwazin, lê Erdoğan hevpeyivinên efiratî dike."
  • "Hêvîdar im piştî Erdoğan rêberê nû bê ku em têkiliyên xwe nû bikin."
  • "Heke Tirkiyê basek li Sûriyê çêke, em jî ê wisa bikin."

🔷 Li ser Filistîn û Gaza

  • Kohen daxuyand ku: Israel ji Gaza paşdeçûn kir, lê Hamas hemû wê aidiyê dît wek fursêtê ji bo teror.
  • Ew got: "Gaza ê herî zû nabe avakirî. Welatên erebî jî nanîn pêşwazî ji pênaberên filistînî."

🔷 Daxuyaniya Dawî

  • Kohen jêbawer e: Israel ê li her derê ku herasî li ser ew hatibe çêkirin, kar bike.
  • Her wiha, "Em dema ku dixwazin xwedî derfetê şerê bi kesê re nebin – lê karê me ew e ku neteweya xwe biparêzin."

