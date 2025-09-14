Wezîrê Enerjiyê yê Îsraîlê: Ez êrîşa li ser serokên Hamasê li Stenbolê ne mimkûn dibînim/Em bi tevahî bi Amerîkayê re hevrêz in

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Kohen, endamê kabînetê ewlehiya Israil, di gotûbêjekê de bi rojnameya Elaph re, bêyî pêşbînî û bi zimanek têkçûnî da zanînên xwe li ser Rojhilata Navîn, Qatar, Hamas û têkiliyên cîhanê.
🔷 Serdemê Yekem: Qatar
- Qatar hewl dide xwe navçeya navbera Amerîka û cîhanê nîşan bide.
- Kohen got: Qatar piştgirî ji grûbên girêdayî yên Îran dike û ji bo hatewanên efiratî hîn piştgirî dike.
- Ew wisa got: Qatar, bi alîkariya televîzyona El-Cezîra, nefret li dijî Yahûdiyan belav dike.
🔷 Têkiliyê bi Hamas
- Kohen daxuyaniya navberî ya têkiliyên Qatar û Hamas şermezar kir, got: "Qatar yek ji çar welatên ku terorîst hilan dike ye – yên din in: Îran, Tirkiyê, Lubnan."
- Israel ê her kesê ku bi Hamas re têkilî heye, di her cîhê dinê de şer bike û ne qebûl bike ku ew bi aşîtî dijîn.
🔷 Amerîka û Têkiliyên Cîhanî
- Kohen got: "Amerîka herî mezin hevalê me ye."
- Bi Trump ve têkiliyên Israel xurtir bûn.
- Ew baweriya ku di demê wê de peymanên aşîtî zêde bibe.
🔷 Gotinên Tehlikedar
- Kohen wisa got: "Welatê terorîst a Filistîn ne cîhê li erdê me nîne."
- "Herkes ku destê xwe bi xwînê yahûdiyan re qer kiribe, li her cîhê dinê jê derbas nabe – heke li Doha be, heke li Stenbol an Ankara jî be."
🔷 Li ser Tirkiyê
- Kohen got: "Em şerê bi gelê Tirkiyê ne dixwazin, lê Erdoğan hevpeyivinên efiratî dike."
- "Hêvîdar im piştî Erdoğan rêberê nû bê ku em têkiliyên xwe nû bikin."
- "Heke Tirkiyê basek li Sûriyê çêke, em jî ê wisa bikin."
🔷 Li ser Filistîn û Gaza
- Kohen daxuyand ku: Israel ji Gaza paşdeçûn kir, lê Hamas hemû wê aidiyê dît wek fursêtê ji bo teror.
- Ew got: "Gaza ê herî zû nabe avakirî. Welatên erebî jî nanîn pêşwazî ji pênaberên filistînî."
🔷 Daxuyaniya Dawî
- Kohen jêbawer e: Israel ê li her derê ku herasî li ser ew hatibe çêkirin, kar bike.
- Her wiha, "Em dema ku dixwazin xwedî derfetê şerê bi kesê re nebin – lê karê me ew e ku neteweya xwe biparêzin."
