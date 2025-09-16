Pîrozbahiya (Şanoya)rojbûna Îmam Hesen Eskerî (S.X) li bajarê Qomê tê lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - pîrozbahiya jidayikbûna pîroz a Îmam Hesen Eskerî (A.S.), ku her sal bi fermana Ayetullahê Mezin ê rehmetî Safî Golpayeganî dihat lidarxistin, îsal dîsa li mizgefta pîroz a Îmam Hesen Eskerî (S.X) li bajarê Qumê tê lidarxistin.
Axaftvanê vê merasîmê Hocet ul-Îslam wel Muslimîn Nasir Rafiîy, profesorê Semînera(Hewzê ilmîye) Qomê ye.
Merasîm dê sibê, Çarşemê, 8ê Rebî el-Sanî, ku bi 9ê Meha 1404an re têkildar e, piştî nimêja mexrib û îşayê, li Mizgefta Îmam Hesen Eskerî (S.X) li navnîşana Qomê, Bazara Çehra, were lidarxistin.
