Molahezeyên Nerazîbûna Îranê li ser daxuyaniya Dohayê ya li ser êrîşa Îsraîlê ya li ser Qatarê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)- ABNA- Beyanîya Fermî ya Wezareta Derve ya Îranê
Derbarê Molahezeyan û Ramana Komara Îslamî ya Îranê
Li ser Beyanîya Dawî ya Civîna Taybet a Îslamî-Erebî
Li dor Tehacûma Leşkerî ya Rejîma Sîyonîst li Dijî Qatarê
Bismillahirrahmanirrahîm
Di derbarê beyaneya dawî ya civîna taybet a Îslamî–Erebî ku li Doha di 15ê Îlonê 2025-an de hate lidarxistin, ku li ser tehacûma leşkerî ya rejîma sîyonîst (Îsraîlê) li dijî dewleta Qatarê bû, heyeta Komara Îslamî ya Îranê dixwaze pozîsyona xwe li ser hinek pênaseyên ku di wê beyaneyê de tên xuyakirî, rûmetlî û vekirî rave bike.
Komara Îslamî ya Îranê dîsa jêhatî û bêguman piştgiriya xwe ya neavêtî yê ji mafê bingehîn a gelê Filistîn ji bo xweberdestiya xwe ragihand, û bi hêzdarî tehacûmên dijmênane û vahşiyaneyê yên rejîma dagirkera Îsraîlê li dijî gelê Filistîn şermezar dike.
Piştgiriya dewlet û gelê Îranê ji rêya Filistînê, yêk mîna rûmet e ku qebûlkirinê nake û vê cîhê de, bizivtiya me li vê berpirsyariya nekin dikin.
Bi bê zararê vê pozîsyonê bingehîn, Komara Îslamî ya Îran dixwaze molahezeyên jêrîn bi awayekî fermî li ser beyaneya dawî ya civînê qeyd bike.
1. Derbarê Çareseriya Bêdawî ji bo Pirsgirêka Filistîn
Di nav beyaneyê de, çend gotin hene derbarê "çarenûsa du dewletan", wekî "bêyaneya New York", avakirina dewleta serbixwe ya Filistînê, û inîsiyatîfa aştiya Erebî.
Komara Îslamî ya Îranê diqewime ku:
"Ev modela çareserê ya ku wekî 'du dewlet' tê navnîşkirin, nikare pirsgirêka Filistîn bi rastî çareser bike."
Ji pêxrayê, rêyê rast û domdar, afirandina yek dewleta dîmokratîk e, ku ji rêya referandûmê bi beşdariya hemû Filistînîyan — li hundir û derveyî welat — çêbibe. Ev dewletê divê:
Bi wêneyek dîmokratîk ve çêbibe,
Hemû gelê Filistînî yên navneteweyî bi rêveberî re beşdar bin,
Gava "Qudsa Başûr" (East Jerusalem), "sînorên 1967", hwd, tên navnîşkirin — Îran li wan ji xwe distîne.
2. Derbarê Nasîna Rejîma Îsraîlê
Îran dîsa bersiv dide:
"Tevlîbûnê ya me di vê beyaneyê de, qet ne divê wekî nasîna rejîma Îsraîlê — ne açîk û ne jî bi şekla nîşanên nêzîk — were fêm kirin."
3. Mafê Xweberdestiyê ya Gelê Filistîn
Îran di dema gotinê de ragihand:
Gelê Filistîn heqê xwe heye ku bi hemû rêbazên giring re mafê xweberdestiyê bicîh bixe.
Di nav de jî: bi awayekî endazyarî bi dagirkeriya kolonî ya rejîma Îsraîlê re dijîtin.
Mafekî neqanûnî û her weha mafê "ne ji aliyê kesekî jêbirin" e.
Piştgiriya vê mafê di bin destûra qanûnên navneteweyî de, serkarîya hemû me ye.
Îran her weha dixwaze:
"Çareserê bi guman heye ku li hemû têkiliyên kurdî yên neteweyî yên navbera hemû Filistînîyan were pêkanîn — û her çareserek ku li gorî daxuyaniya xwe ya gelê Filistînê hate pejirandin, ji aliyê Îranê were piştgirî kirin."
4. Derbarê Rolê Amerîkayê û Hewalan
Îran bi rûmet dan hewala:
Hikumeta Qatarê,
Komara Erebî ya Misrê,
ku hewl dan bo:
Girtina ateşbesekê ya zû û herî giştî,
Kêmkirina êşa gelê Filistînê.
Lê belê, Îran şêwirmend dike ku:
"Siyaset û çalakiyên Amerîkayê bûn sedema domandina tehacûma Îsraîlê û piştgiriya wê ji berê.
Ji ber vê rewşê, Îran dibêje ku:
"Amerîka nikare wekî alîyek rastîn an nealîyek navaşik bibe li gorî aştiyekî dadperwer û domdar.**"
5. Daxwaza Fermî
Îran dawi dike ku:
"Hemû vê molahezeyan ji aliyê rêveberiya civînê were tomar kirin di raporta dawî de."
Dawiya Peyamê
🟩 Etîket:
Wezareta Derve
Civîna Doha
Îsraîl – Qatar
Filistîn
Aştiyê Navneteweyî
Your Comment