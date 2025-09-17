Belavkirina pêşnivîsa biryarnameya hevpar a Îran, Rûsya û Çîn l

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Pêşnûmeya biryara hevbeş a di navbera Îran, Rûsya, Çîn û welatên din de li ser qedexekirina hedefgirtina tesîsên nukleerî (navokî)dibêje ku divê her êrîş û gef li dijî tesîs û navendên nukleerî yên di bin parastina Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî de were qedexekirin.
Li gorî Al-Mayadîn, pêşnûmeya biryara hevbeş a di navbera Îran, Rûsya û Çînê de girîngiya pêkanîna tevahî û bi bandor a armancên Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî di lezandina beşdariya enerjiya nukleerî di aştiyê de tekez dike.
Her wiha pêşnûme mafê bêqusûr ê pêşxistina lêkolîn, hilberîn û karanîna enerjiya nukleerî ji bo armancên aştiyane bêyî cudahî tekez dike.
Pêşnûme dibêje: Êrîş xetereyên cidî li ser pergala parastinê ya IAEA, aştî û ewlehiya navneteweyî, û ewlehî û ewlehiya materyalên nukleerî çêdikin.
Pêşnûmeya biryara hevbeş a Îran, Rûsya û Çînê dibêje ku Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî rolek dilîze di misogerkirina ku çalakiyên nukleerî yên aştiyane ji êrîş an gefên êrîşan zirarê nebînin.
Pêşnûmeya biryarê her wiha şermezarkirina êrîşên bi zanebûn û neqanûnî yên ku di Hezîrana 2025an de li ser tesîs û navendên nukleerî yên Îranê hatine kirin tekez dike. Êrîşên li ser tesîsên nukleerî yên Îranê binpêkirineke eşkere ya qanûna navneteweyî û Peymana NY ye.
Pêşnûmeya biryara hevbeş her wiha mafê bêqusûr ê dewletan ji bo pêşxistina lêkolîn, hilberîn û karanîna enerjiya nukleerî ji bo armancên aştiyane tekez dike.
..............................
Dawiya peyamê/
