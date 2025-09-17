Duayên pêşniyarkirî ji bo destavêtinê(Destnivêjê)

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA: Dema ku kesek destmêj digire, tê pêşniyar kirin ku van duayan bixwîne:
* Dema ku av tê dîtin:
Dua dema ku av dibînî:
«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی جَعَلَ الْمآءَ طَهُورا وَلَمْ یَجْعَلْهُ نَجِسا».
"Elhamdulillahi ellazî ce'elel mâa tahûran ve lem ye'celhu necîsa."
• Wekî wate:
Sipas û şükir ji Xwedê re ku av jî tazelik û paqijî ye û ne nepaqij.
________________________________________
Dua dema ku destan ji ber wudûyê dibînî:
«بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اَللّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التَّوّابینَ وَاجْعَلْنی مِنَ الْمُتَطَهِّرینَ».
"Bismillâh ve billâh, Allahumme ec'alnî minet tevvâbîn ve ec'alnî minel mutahherîn."
• Wekî wate:
Bi navê Xwedê û bi Xwedê, ya Xwedê, min ji wan kesan bike ku têkoşîn dikin xwe binihêlin û paqij dibin.
________________________________________
Dua dema ku destan dijî dilê xwe dişwînî (Cihê şuştina dev):
«اَللّهُمَّ لَقِّنی حُجَّتی یَوْمَ اَلْقاکَ وَاَطْلِقْ لِسانی بِذِکْراکَ».
"Allahumme leqqinî huccetî yevme elkâke ve etliq lisânî bi zikrek."
• Wekî wate:
Ya Xwedê, roja ku ez te bibînim, min bi hucûmetê te bihêz bike û zimanê min bi bîr û zikrê te rabike.
________________________________________
Dua dema ku dê hûr bixwe (îstınşâq) Bêhnkirin:
«اَللّهُمَّ لا تُحَرِّمْ عَلَیَّ ریحَ الْجَنَّهِ وَاجْعَلْنی مِمَّنْ یَشَمُّ ریحَها وَرَوْحَها وَطیبَها».
"Allahumme lâ tuharrim alayya rîhâl cenneti ve ec'alnî mimmen yeşemmu rîhahâ ve rûhahâ ve tayyibahâ."
• Wekî wate:
Ya Xwedê, mirîşa jînan li min neharam bike û min ji wan kesan bike ku bîra wan û hûra wan û tevahîya wan dibînin.
________________________________________
Dua dema ku rûyê xwe dişwînî:
«اَللّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهی یَوْمَ تَسْوَدُّ فیهِ الْوُجُوهُ وَلا تُسَوِّدْ وَجْهی یَوْمَ تَبْیَضُّ فیهِ الْوُجُوهُ».
"Allahumme beyyiẓ vechhî yevme tesveddu fîhil vucûhu ve lâ tesved vechhî yevme tebyeḍdu fîhil vucûhu."
• Wekî wate:
Ya Xwedê, rûyê min spî bike roja ku rûyên din tîrêj dikin û rûyê min tîrêj neke roja ku rûyên din spî dikin.
________________________________________
Dua dema ku destê rastê dişwînî:
«اَللّهُمَّ اَعْطِنی کِتابی بِیَمینی وَالْخُلْدَ فِی الْجِنانِ بِیَساری وَحاسِبْنی (حِسابا یَسیرا)».
"Allahumme a'tinî kitâbî biyeminî vel hulde fîl cennâni biyesârî ve hâsibnî hisâben yasîrâ."
• Wekî wate:
Ya Xwedê, kitêba amelayê min li destê rastê bide û nameya jîyanê ya li cennêtê li destê çepê bide, û hesabê min hesaba asan bike.
________________________________________
Dua dema ku destê çepê dişwînî:
«اَللّهُمَّ لا تُعْطِنی کِتابی بِشِمالی وَلا مِنْ وَرآءِ ظَهْری وَلا تَجْعَلْها مَغْلُولَهً اِلی عُنُقی وَاَعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النّیرانِ».
"Allahumme lâ tu'tinî kitâbî bi şimâlî velâ min ve'râi zehrî velâ tec'alhâ maḡlûleẗen ile 'unûqî ve e'ûzü bike min muqatta'âti n-nîrân."
• Wekî wate:
Ya Xwedê, kitêba min li destê çepê ne bide, û ji paşê min ne binêre, û wê giran ne bike ser mişkê min. Ez ji parçeyên agirê te pênase dikim.
________________________________________
Dua dema ku serê xwe masî (meshi ser):
«اَلّلهُمَّ غَشِّنی رَحْمَتَکَ وَبَرَکاتِکَ».
"Allahumme ğişşinî raḥmeteke ve berakâtek."
• Wekî wate:
Ya Xwedê, rehmêt û bereketên xwe ser min bîne.
________________________________________
Dua dema ku pêncîyan masî (meshi pêncîyan):
«اَللّهُمَّ ثَبِّتْنی عَلَی الصِّراطِ یَوْمَ تَزِلُّ فیهِ الاْقْدامُ وَاجْعَلْ سَعْیی فیما یُرْضیکَ عنّی یا ذَاالْجَلالِ وَالاْکْرامِ».
"Allahumme sabbitnî 'ala s-sirât yevme tezellu fîhiel eqdâm ve ec'al sa'yî fî mâ yurdîke 'annî yâ zelcelâli vel ekrâm."
• Wekî wate:
Ya Xwedê, min li ser rêya rast û sirat rûmetdar bike roja ku pêdan têkilî dibin, û çalakiyên min li şîwayê ku te razî bî be.
________________________________________
Dua dema ku wudûyê qedî bike:
«اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ تَمامَ الْوُضُوءِ وَتَمامَ الصَّلوهِ وَتَمامَ رِضْوانِکَ وَالْجَنَّهَ».
"Allahumme innî es'eluke temâmel wudû'i ve temâmes salâtî ve temâme riḍânek vel cennah."
• Wekî wate:
Ya Xwedê, ji te dixwazim kêmîya wudûyê, kêmîya namazê û razîbûnê te û cennetê.
________________________________________
Dua ya dawîn:
«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ».
"Elhamdulillâhi rabbil 'âlemîn."
• Wekî wate:
Hamd û şükir ji Xwedê, Mîrê Gerdûnên, be.
Dua ji bo Wuduyê Ji bo bawermendekî guncaw e ku dema Wuduyê dike, ber bi Qibleyê ve rûne û tenûra avê li milê xwe yê rastê deyne û dema çavên wî li ser avê bikeve, vê duayê bixwîne: بخواند: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی جَعَلَ الْمآءَ طَهُورا وَلَمْ یَجْعَلْهُ نَجِسا؛ Pesn ji Xwedayê ku av paqij kiriye û neqirêj kiriye re be.
Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA: Dema ku kesek destmêj digire, tê pêşniyar kirin ku van duayan bixwîne:
Your Comment