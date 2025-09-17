  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Mûftîya ŞîʿeyênLubnanê:"Eger berxwedan nebûya, îro Lubnan jî tunebû"

17 September 2025 - 19:37
News ID: 1728162
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Mûftîya ŞîʿeyênLubnanê:"Eger berxwedan nebûya, îro Lubnan jî tunebû"

Muftiyê navdar ê Lubnanê Ca'ferî Şêx Ehmed Qeblan di peyamekê bi tundî de ji rayedarên Lubnanî re tekez kir ku Lubnan hebûna xwe ya îro deyndarê hebûna berxwedanê ye û paşguhkirina qurbanîyên wê wekî xiyaneteke neteweyî tê hesibandin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Muftiyê Lubnanî Caferî Şêx Ehmed Qeblan, di daxuyaniyekê de ku ji rayedarên Lubnanî re şandiye, tekez li ser pêwîstiya parastina berxwedan û qurbaniyên wê yên di dehsalên borî de kir û hişyarî da ku her paşguhkirina vê mîrateya mezin dê hebûna Lubnanê bixe xeterê.

Wî diyar kir: "Lubnan îro bêyî berxwedana efsanewî tunebû. Welat bi saya qurbaniyên serwerî û xwe dispêrin kapasîteyên neteweyî, ne bi pejirandina polîtîkayên xeniqandinê û paşguhkirina berxwedana herî mezin a di dîroka hemdem de, sax dimînin."

Şêx Qeblan bi îşareta salvegera "teqîna Peyjeran " ew wekî delîlek ji bo "sûcê terikandina kesên ku nîv sedsal berê welat û hikûmet bêyî ti berjewendiya navxweyî vegerandin" nirxand. Wî tekez kir: "Divê rêz li qurbanî û serweriya neteweyî were girtin."

Wî her wiha hişyarî da li ser paşguhkirina mafên gelê Filistînî yê bindest û got: "Ger hevgirtina bi hikûmeta biratî ya Qatarê re pêdivîyek beşdarbûnê be, ji bo hevgirtina bi gelê Xezzeyê re pêşîniyek mezintir heye; gelê ku li ber çavên cîhanê tê qirkirin, xuya dike ku medenî ye."

Muftiyê Libnanî Ca'ferî behsa metirsiyên herêmî û kîn û nefretên siyasî kir û got: "Serwerî û Libnan ji hev nayên veqetandin. Ji bilî jiyana me ya hevbeş, serweriya neteweyî, aştiya navxweyî û yekîtiya herheyî ti alternatîfek din tune. Her şaştiyek siyasî dikare welêt bi wêrankirinê re rû bi rû bihêle."

Şêx Ehmed Qeblan bi rêzgirtina şehîdên " Peyjeran" dawî li axaftina xwe anî û got: "Çavên me mertalên çavên we ne, destên me mertalên destên we ne, û jiyana me mertalên jiyana we ne. Tiştek ji fedakarî û rûmeta wan kesên ku milkên xwe yên herî hêja pêşkêşî vî welatî kirin da ku Libnan bimîne mezintir nîne."

..............................

Dawiya peyamê/

Etîket

Şêx Ehmed Qeblan

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha