Mûftîya ŞîʿeyênLubnanê:"Eger berxwedan nebûya, îro Lubnan jî tunebû"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Muftiyê Lubnanî Caferî Şêx Ehmed Qeblan, di daxuyaniyekê de ku ji rayedarên Lubnanî re şandiye, tekez li ser pêwîstiya parastina berxwedan û qurbaniyên wê yên di dehsalên borî de kir û hişyarî da ku her paşguhkirina vê mîrateya mezin dê hebûna Lubnanê bixe xeterê.
Wî diyar kir: "Lubnan îro bêyî berxwedana efsanewî tunebû. Welat bi saya qurbaniyên serwerî û xwe dispêrin kapasîteyên neteweyî, ne bi pejirandina polîtîkayên xeniqandinê û paşguhkirina berxwedana herî mezin a di dîroka hemdem de, sax dimînin."
Şêx Qeblan bi îşareta salvegera "teqîna Peyjeran " ew wekî delîlek ji bo "sûcê terikandina kesên ku nîv sedsal berê welat û hikûmet bêyî ti berjewendiya navxweyî vegerandin" nirxand. Wî tekez kir: "Divê rêz li qurbanî û serweriya neteweyî were girtin."
Wî her wiha hişyarî da li ser paşguhkirina mafên gelê Filistînî yê bindest û got: "Ger hevgirtina bi hikûmeta biratî ya Qatarê re pêdivîyek beşdarbûnê be, ji bo hevgirtina bi gelê Xezzeyê re pêşîniyek mezintir heye; gelê ku li ber çavên cîhanê tê qirkirin, xuya dike ku medenî ye."
Muftiyê Libnanî Ca'ferî behsa metirsiyên herêmî û kîn û nefretên siyasî kir û got: "Serwerî û Libnan ji hev nayên veqetandin. Ji bilî jiyana me ya hevbeş, serweriya neteweyî, aştiya navxweyî û yekîtiya herheyî ti alternatîfek din tune. Her şaştiyek siyasî dikare welêt bi wêrankirinê re rû bi rû bihêle."
Şêx Ehmed Qeblan bi rêzgirtina şehîdên " Peyjeran" dawî li axaftina xwe anî û got: "Çavên me mertalên çavên we ne, destên me mertalên destên we ne, û jiyana me mertalên jiyana we ne. Tiştek ji fedakarî û rûmeta wan kesên ku milkên xwe yên herî hêja pêşkêşî vî welatî kirin da ku Libnan bimîne mezintir nîne."
