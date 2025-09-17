Kampanyaya navneteweyî #GameOverIsrael daxwaza rawestandina tîm û lîstikvanên Îsraîlî ji pêşbirkên futbolê yên Ewropî dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Hevpeymaniyek ji rêxistinên civaka sivîl, komên alîgirên futbolê û kesayetên werzîşî û çandî yên navdar kampanyaya "#GameOverIsrael" dest pê kirine da ku zextê li saziyên futbolê yên Ewropî û cîhanî bikin da ku beşdariya tîm û lîstikvanên Îsraîlî di pêşbirkên navneteweyî de rawestînin. Kampanya bang li federasyon û saziyên neteweyî dike ku tedbîrên mîna qedexeyên dîrokî yên li dijî welatên ku qanûna navneteweyî binpê kirine bigirin.
Li gorî raporên hatine weşandin, kampanyayê li Times Square ya New Yorkê pankartek mezin danî da ku peyama xwe ji raya giştî re eşkere bike û bang li xwepêşandan û mîtîngan li herî kêm neh welatên Ewropî kir, di nav de Belçîka, Îngilîstan, Fransa, Yewnanîstan, Îrlanda, Îtalya, Norwêc, Skotland û Spanya. Rêxistinên kampanyayê dibêjin ku armanca wan ew e ku zextê li federasyonên neteweyî bikin da ku tîmên neteweyî û klûban ên Îsraîlê "tavilê rawestînin", û her weha rê li ber beşdarbûna lîstikvanên Îsraîlî di pêşbirkên navxweyî û navneteweyî de bigirin.
Alîkarên Navdar û Peyamên Reklamî
Di beyanî û peyamên reklamî yên kampaniyê de navê çend wîjanên nasnameyê tê dîtin: Gary Lineker, bernamevan û şîrovekerê İngilîzî; Eric Cantona, stêrka pêşîna futbolê ya Fransa; Yanis Varoufakis, wezîrê pêşîna aborî ya Yewnanistanê; û hinek wîjanên çandî û hunerî wekî Liam Cunningham û Bobby Villan. Rêxistinên kampaniyê hêvî didin ku bikaranîna wêjanên populer yên sportî û çandî wek dengê civakî bibe bo hevkirina balê hêkariya navneteweyî li rewşa mirovanî ya Gazê.
Sedemên Kampaniyê û Referansên Wî
Aktîvîstên li dor kampaniyê bi nîşandanî hejmarek mezin a mirîyan û têkoşîna fireh ya li bandora Gazê, daxwaz kirin ku heyetên navneteweyî yên sportî berdewamî bikin. Ew vê yekê wek berhevokê "zemînê sportê" û "serhildana damezrandina destûrê" bo dewletan dîtin. Hinek ji rêvebirên kampaniyê rêya rapor û encamên dawî yên komîsyonên navneteweyî û rêxistina mafên mirovan nîşan da û gotin ku heyetên sporta navneteweyî nebeşînin an jî sportê wek sehtekariya negerîna mafên mirovan bixin.
Bersivên Federasyon û Heyetên Navneteweyî
Heta demê nivîsandina vê raporê, federasyonên mezin yên futbolê—FIFA û UEFA—bersiva fermî û qet'î ya bo bangê #GameOverIsrael nehatîye belav kirin û federasyona futbolê ya Îsraîl jî bersiva fermî nedaye. Li heman demê, li astengên hin welatan bersiv û daxwazan ji bo çalakî hate dîtin; mînakî li Îtalya Komelgeha fêrkarên futbolê (AIAC) ji federasyona Îtalya daxwaz kir ku mijarê bo UEFA û FIFA bişîne û qedandina demkî ya Îsraîl pêşkeş bike. Hêvî û têkiliyên wekî yên li Êrlandayê û koma hevalên wan li Skotland û Norwec di nameyan û beyanîyan de ji federasyonên xwe daxwaz kirin ku bo qedandina Îsraîl çalakî bikin.
Poyşên Herêmî: Nameyan, Cîngêdan û Pêşniyarên Karmendî
Koma hevalên futbolê û civakên parastina mafên mirovan li çend welatan nameyên fermî şandine federasyonên neteweyî û daxwaz kirine ku bi yekbûna civakî çalakî bikin, wek qedandin an veşartin. Di hin dozan de pêşniyar hatine kirin ku hatinê qezencê ji hin yaryazan an bûyeran ji bo alîkariyên mirovan bo gelê Xeze were bikaranîn, an jî heta damezrandina ateşbêjî û piştrastkirina alîkarî, tîmên Îsraîl ji yaryazan qedandî bin. Rêvebirên kampaniyê şablonên dîrokî yên qedandina sportê (wek domdariyên apartheid li Afrîkayê Başûr û qedandina tîmên Rusyayê piştî 2022) wek belge û şandeyên karê xwe diyar dikin.
Bersivên Siyasî û Mafî
Dadgehên maf û şirovekerên mafên navneteweyî ji rojnamegeran re gotine ku biryar dan li ser qedandin an veşartina tîmên neteweyî û klûbî bi dawî li ser desteya heyetanê serbixwe yên sportî wek UEFA û FIFA ye û ev heyetê ne tenê di rewşên ku qedandina navneteweyî an biryarên waneyên navneteweyî hatine belav kirin kar dikin. Li aliyekî din, hin siyasî û şiroveker ji ber ku bêhnedanên giştî û yekbûna federasyonan dikarin heyetan sportî ji bo vegerandina siyaseta bêcihêtiyê xwe ceribandinê bikin bawer in. Her weha, pêwîstiya amûrên cûda-cûda yên bersivê, kêmîtên mafî û encamên siyasî li astenga sporta navneteweyî di nav axaftinan de ne.
Bersivên Navxweyî û Belavkirina Medyayî
Ev kampaniya li medyayên navneteweyî bersiva firehî wergirt û bi heman demê bi ragihandinan û cîngêdanên li Ewropa û billboarda Times Square, gelek medyayên cûda-cûda wek ajansên nûçeyan navneteweyî û rojnameyan mijarê bi hêsanî belav kirin. Hin rapor jî diyar kirin ku daxwazan dikarin ber bi yaryazan û bûyerên çandî yên din wek Eurovision an meydanan navneteweyî yên din ve berdewam bibin, ku ev nîşan didê ku mijar ji sport zêdetir û girîngtir bûye.
Kurtefikir û Dîtina Pêşerojê
Bêhnedanên civakî û komeleyî bo qedandina sporta Îsraîl ji derveyî navneteweyî bi şêwazek hevpar hinekî hêdî hêdî balê giştî û hinek rêvebiran jê girtine, lê bo biqedandina daxwazan pêwîstiya biryarek fermî ya heyetan sporta navneteweyî an hevgirtina mezin di nav federasyonên neteweyî de heye. Di demeke kurt de hêvî tê kirin ku ev kampaniya zêdetir rolê yekbûna balafirîn û medyayî bike, û di navbera demê de şans heye ku mijarê bo heyetan biryarkirina UEFA û FIFA were şandin—bi şertê ku çalakiyên îtirazî û nameşandinên fermî ji aliyê federasyonan û aktîvîstan berdewam bibe.
Dawiya Peyamê
