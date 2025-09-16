Seferberiya(Besîcê- dilxwaz) Gel a Venezuelayê ji bo rûbirûbûna li dijî Dewletên Yekbûyî Amerîka

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlul Baytê (S.X)- ABNA -Piştî bangê Serokê Venêzûela, Nicolas Maduro, hêzên gelêrî yên tomar kirin ji bo parastina welêt, di bin rêveberiya fermandar û hêzên artêşê de, li seranserê welêt li hemû kampa leşkerî qursên parastinê yên demkurt dikin.
Ev qursên di nav de temayên piştgirî, şer, tenduristî, dermankirin, karûbarên teknîkî û mekanîkî, sazkirin, parastin, amadekirin, xwarina cebilxaneyê û kontrola civakî di rewşên awarte de ne.
Gelek Venezuelayî — mêr, ciwan, jin, keç, karmend, cotkar, masîgir, mamoste û komên din — di Plana Serxwebûna Neteweyî 200 de tomar bûn û niha li kampa leşkerî qursên perwerdehiyê dibînin. Armanca wan ev e ku di doza êrîşeke leşkerî ya Amerîkayê de, ji bo parastina welatê xwe amade bin.
Beşdarên qursên parastinê daxuyaniyên propaganda yên Trump li ser şerê dijî bazirganiya narkotîkê li Venêzûela bêyan dikin û dibêjin ku ew ê li hember gefên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ku dixwazin welatê wan qels bikin û serdestîya Venêzûela bisekinin, dijwarî bikin û bi hêzên çekdar welatê xwe biparêzin.
