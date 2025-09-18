Spanya bi Dadgeha Laheyê hevkarî dike da ku ji bo girtina serokên Îsraîlê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (A.S.) - ABNA - Qiralê Spanyayê Felipe VI di serdana xwe ya yekem a welêt de bi Spanyolên ku li Misrê dijîn re civiya û di derbarê sûcên rejîma Siyonîst a li dijî gelê bindest ê Xezzeyê de got: Herêm di şert û mercên xemgîn û aloz re derbas dibe û Xezzeyê bi krîzeke mirovî ya bêberxwedan re rû bi rû ye.
Qralê Spanyayê bêyî ku sûcên berdewam ên dagirkerên Siyonîst ên li dijî gelê bindest ê Filistînê şermezar bike, wiha domand: Gera dawî ya vê pevçûnê, ku nêzîkî 2 sal berê dest pê kir, encamên dûr û dirêj hebûn; ji windakirina hejmareke mezin a jiyanan û veguherîna rewşa li Xezzeyê bo krîzeke bêberxwedan bigire heya êşa bêdawî ya bi sed hezaran welatiyên bêguneh û wêrankirina tevahî ya vê herêmê.
Fîlipe VI wiha domand: Spanya û Misir ji bo bidestxistina aştiyeke mayînde û wêrek, wekî ku di "Salên Hêviyê" yên salên 1990î de hatiye destnîşankirin, bi hev re dixebitin.
Hêjayî gotinê ye ku rojnameya spanî El Pais vê dawiyê ragihand ku hikûmeta spanî di çarçoveya pakêta cezayan de ku tê payîn were pejirandin, lezandina qedexeya hinardekirina çekan bo Îsraîlê difikire. Cezayên muhtemel ên Madrîdê dê ji bo zextkirina Îsraîlê piştî kuştina nêzîkî 64,000 kesan li Xezeyê û berfirehkirina wargehên li Şerîaya Rojava werin sepandin.
Ajansa medyayê ragihand ku hevpeymaniya PSOE-Somar li ser sepandina ambargoyek çekan a berfireh li ser Îsraîlê dixebite, da ku ambargoya Tel Avîvê bi tenê bi pîşesaziyên leşkerî ve sînordar nebe. Armanc ew e ku bi fermanek padîşahî, bi karanîna naveroka pêşnûmeqanûnê ku Somar berê pêşkêşî Kongreyê kiriye, ketina wê ya meriyetê bileztir bibe. Li gorî çavkaniyên hikûmetê, planên hikûmetê ew in ku ambargo tavilê were bicîhanîn.
Di vê navberê de, Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê li Xezzeyê duh di daxuyaniyekê de ragihand ku di 24 demjimêrên borî de 385 birîndar û 98 cenazeyên Filistîniyekî din ji bo nexweşxaneyan hatine veguhastin.
Ji ber vê yekê, hejmara şehîdên êrîşên rejîma Siyonîst li ser Xezzeyê ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve gihîştiye 65,062 kesan û hejmara birîndaran jî gihîştiye 165,697 kesan.
Agirbesta li Xezzeyê di 19ê Çileya îsal de hate damezrandin û di 18ê Adarê de ji aliyê dagirkerên Qudsê ve hate binpêkirin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Anadoluyê, ji 18ê Adarê vir ve di êrîşên artêşa dagirker a Siyonîst li ser Xezzeyê de 12,511 kes şehîd bûne û 53,656 kes jî birîndar bûne.
..........................
Dawiya peyamê/
Etîket
Spanya
Xezzeyê
Îsraîl
Your Comment