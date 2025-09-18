  1. Home
🌍 Lezê kirina kampanya ya embargo ya li Îsraîlê di cîhanê de dagirtî tê — yekîtiya karêgerî ya bi 20 milyonî endamê kampanyayê re tevda bû

18 September 2025 - 09:34
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
🌍 Lezê kirina kampanya ya embargo ya li Îsraîlê di cîhanê de dagirtî tê — yekîtiya karêgerî ya bi 20 milyonî endamê kampanyayê re tevda bû

Bi tevlîbûna kampanyaya boykotê, bi dehan rêxistinên navneteweyî û sendîkayên mezin ên karkeran zexta aborî li ser rejîma Îsraîlê zêde kirine. Pêla boykotên li dijî Îsraîlê li çaraliyê cîhanê zêde dibe / Sendîkayeke karkeran a 20tevlî kampanyayê bûye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi lezeke zêde ya şerê Îsraîlê ya dijî Xezze, daxwazên navneteweyî ji bo zêdekirina beykot û embargo ya aborî jî zêde bûn. Ev pêkanî, li gorî raporan, Tel Aviv tê sererastkirin bi têkçûn û dikeve daxwazên nû yên bo guherandina siyasetên xwe.

🔹 Şandeyek mezin a civakî ya navneteweyî di çalakiyê de:

Li gorî şebekeya ElCezire ya Qatarê, zêdetir ji 80 rêvebirên NGO yên cîhanê daxwaz kirin ku welatan û şîrketan, bi taybetî li Ewropa, ji hemberî li şaredariyên dagirker û qeyde-nayê ya Îsraîlê têkiliyanê aborî rawestînin.

🔹 Mînakan:

  • Di raporê de, taybetî hat gotin ku zencîreyê firotgehan a Carrefour ya Fransayê, bi firotina malên şaredariyên dagirker yên Îsraîlê, rêkeftina aborî ya wan pêşve dibin.
  • Hêman de, bankek wek Barclays ya Brîtanyayêbi vê aborî pêşengî re tê ku tu carî daxuyanî ji aliyê civakê digire.

🔹 Hêzên fermî:

  • Slovenya fermanê da ku importa malên şaredariyên Îsraîlê qet bike.
  • Belçîka jî peşîya wê girt û hinekî hawirkarî kir.

🔹 Rêvebirên girîng:

  • Yekîtiya Ewropayê (EU) yek ji pêşbazên mezin yên Îsraîlê ye:
    • 32% eksporta Îsraîlê dikeve EU.
    • Ev hejmar hatîya qebûlkirin ku ≈ 42 milyar euro / 45 milyar dolar salane ye.
    • Di nav wan de, 350 milyon euro / 415 milyon dolar li ser malên şaredariyê ye.

Tevgerê boycottê bi karêgerên cîhanê ve hêzdar bû

Di warê boycottê de, yekîtiya karêgerîya bi zêdetir ji 20 milion endam, ku li ≈150 welatên cîhanê berdest in, bi awayek fermî re kampanyaya boycottê re tevda bû. Ev têgihiştin, nîşan dide ku boycott li Îsraîlê bi awayek herêmî nayê dîtin, lê belkî bi navneteweyî ve digerî.

⚠️ Netanyahu daxwaz dike Îsraîl xwe bi izolasyonê aborî re guheztinê

Benyamîn Netanyahu, ku nuha jî li darê dadgeha Nezînan a Navneteweyî ye, daxwaz kir ku Îsraîl xwe bi rewşê nû ya izolasyonê aborî ve rêkeftî bike, rewşeke ku ji ber şerê Xezze hate pêk anîn.

