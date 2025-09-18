Du leşkerên Siyonîst li Refahê hatine kuştin û 8 kes jî birîndar bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (A.S.) - ABNA - Çarşemê, çavkaniyên leşkerî yên rejîma Siyonîstî ragihand ku di Nîvê Xezze de, di Refahê ya li başûra herêmê de, 2 leşkerên dagirker hatine kuştin.
Li gorî agahdariyên vê medya, ev kuştin piştî tîrêjêkirina bombeyekî destçûnê li ser şopandina leşkeran hate, ku di dema ku erebeya zirhî ya Siyonîstan li têleya bombeyê têkoşîna xwe da, hat pêk anîn.
Heta niha agahdariyên zêdetir nehatiye belavkirin.
Dawiya peyamê/
Etiket
Îsraîl
Artêşa Îsraîlê
Refah
Your Comment