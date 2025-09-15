Endamekî payebilind ê El-Wifaqê: Piştî êrîşa li ser Qeterê, êdî ti hincet ji bo berdewamiya têkiliyên bi Rejîma Siyonîst re nemaye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Seyîd Ehmed Elawî, endamê Civaka El-Wîfaq li Bahreynê, tekez kir ku rejîma Siyonîst rêxistineke serhildêr û terorîst e ku bi tu peyman, peyman an qanûnê ve girêdayî nîne.
Wî got: Niha dem hatiye ku hemû welatên ku têkiliyên xwe bi vê rejîmê re normal kirine guh bidin îradeya gelên xwe û hemû cureyên têkiliyên xwe bi wê re qut bikin. Piştî êrîşa li ser Qatarê, êdî hincet nemaye ku ev têkilî berdewam bikin; têkiliyên ku heta piştî kuştina zêdetirî 60,000 Filistîniyan jî nehatine qutkirin.
Elawî destnîşan kir: Peyama rejîmê di êrîşa li ser Qatarê de ev e ku tu welat ji êrîşên wê ewle nabe; heta welatên ku têkiliyên xwe bi wê re normal kirine jî. Ev rejîm ne rêzê li sînor û serxwebûna welatan digire û ne jî ewlehiya wan dide pêşiyê.
Di dawiyê de wî pirsî: Gelo Bahraynê dê fêm bike - her çend dereng be jî - ku ev dijmin ne pêbawer e û ne jî dikare tu peyman an têkiliyek bi wê re were çêkirin, û gelo ew ê biryar bide ku têkiliyên xwe heta hetayê û bi tevahî qut bike?
