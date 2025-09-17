Cabir ibn Abdullah Ensarî;Yekemîn Zîyaretvanê Erbaîn ê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-_Ebna: Cabir bin Abdullah Ensarî, hevalekî hezkirî yê Pêxember (s.x.a)bû, mirovekî dilsoz ê rêya rastiyê û parêzvanekî bêqusûr ê Îslamê bû. Ew nêzîkî 15 sal berî koçkirina Pêxember bo Medîneyê li vî bajarî ji dayik bû; di malbateke baş-avakirî ya ji eşîra Xezrecê de. Bavê wî, Abdullah bin Emr, yek ji pêşengên baweriyê bû; kesek ku berî ku roja Îslamê li Medîneyê derkeve, peyama Pêxember qebûl kir û tevlî rastiyê bû.
Beşdarbûna Sondxwarina Ridwanê
Cabir bin Abdullah Ensarî di 16 saliya xwe de bû Îslam û di dema Aqabeya Duyemîn de, dema ku ew hîn zarok bû, bi bavê xwe re bû, digel heftê kesan, ku soza dilsoziya Pêxember (s.x.a) dan û beşdarî Sondxwarina Ridwanê (Darê) bûn. (1)
Cabir di piraniya şer û seferan de amade bû. Hejmara van şeran bi hin nakokiyan tê behs kirin. Li gorî vegotina wî, ew beşdarî 19 ji 27 şerên Pêxember (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî be) bûye. (2) Cabir di hin seferan de jî amade bû.
Rola Cabir di dema Serweriya Emewiyan de
Cabir, ku serdema Pêxember (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî be) fêm dikir û bi Quran û Sunnetê baş dizanibû, ji ber xirabî û nûjeniyên ku di dema serweriya Emewiyan de belav bûbûn pir xemgîn bû. Carinan ew ji bihîstina nûçeyên xirabkirina olî ewqas êş dikişand ku dixwest ku ew kerr be da ku vê nûçeya tal nebihîze. (3)
Piştî şehadeta bavê xwe, Cabir, wekî kurê şehîdekî, lênêrîna neh xwişkên xwe kir û bi jinebiyek bi navê Suheyme re zewicî da ku jina wî rola dayikê bilîze da ku çêtir lênêrîna xwişkên xwe bike.
Dema Muawiye hat ser desthilatê, wî biryar da ku minbera Pêxember (Silav û Rehmetên Xwedê li ser wî bin) ji Medîneyê veguhezîne Şamê, lê Cabir di nav wan kesan de bû ku pê re hevdîtin kir û bi gotinên xwe ew ji vê yekê dûr xist. (4)
Di demek din de, dema ku Haccaj ibn Yûsif ji bo demek kurt hat Medîneyê, wî bi hovîtî û tundûtûjiyê li xelkê bajêr zilm kir. Wî heta hin ji hevalên Pêxember, tevî Cabir, wek koleyan mohr kir. (5) Tevî van heqaretan, Cabir xwe bi dûrketina ji Hec û guhertina tevgera xwe ya li hember wî razî kir û bi eşkereyî pê re rû bi rû nema. Lê di dawiyê de, di wesiyeta xwe de, wî tekez kir ku destûr nayê dayîn ku Hecac li ser cenazeyê wî Dua bike. (6)
Kesayetiya Vegotinvan
Cabir ibn Abdullah Ensarî gelek hedîs ji Pêxember Muhammed (Silav û Rehmetên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) vegotiye; ji ber vê sedemê, ew wekî parêzvanê kevneşopiya Pêxember û yek ji vebêjerên herî berhemdar ên hedîsan tê hesibandin. (7) Vegotinên Cabir di çavkaniyên vegotin, biyografî û dîrokê de bi berfirehî hatine bikar anîn û ji bo dibistanên Îslamî balkêş bûne. Ew di heman demê de pisporê fiqihê bû û fetwa dida. (8) Her wiha, zanyarê mezin El-Dehabî wî wekî muctehid û hiqûqnas da nasîn. (9)
Ji bilî vegotina rasterast ji Pêxember, Cabir hedîsên ji Sehabî û hin ji peyrewên wî jî vegotiye. Di nav kesên ku Cabir ji wan vegotiye de Emîr el-Mu'minîn Elî ibn Ebî Talib (silavên Xwedê li ser wî bin), Talha, Umer el-Esr û Mu'adh ibn Cebel hene. (10)
Îmam Baqir, Îmam Sadiq û Îmam Kazim (s.x) jî hin hedîsên pêxemberî yên ji Cabir vegotiye vegotin, bê guman bi îqtibaskirina Îmam Baqir (s.x).
Cabir xwedî taybetmendiyên taybetî bû, ku em ê hin ji wan behs bikin.
Kopîkirina Hedîsa Tabletê
Hezret Zehra (s.x) tableta kesk da Cebir ku Xwedê dabû Pêxemberê Pîroz (s.x.a) da ku bibîne. Di vê tabletê de, navên hemî Îmamên paqij heta Îmamê Demê (Xweda li zuhora wî lez bikê) hatine tomar kirin. Cebir ji wê tabletê kopî kir û li cem xwe hişt. (11)
Zewaca bi Jinebiyekê re
Piştî şehadeta bavê xwe, Cebir, wekî kurê şehîdekî, lênêrîna neh xwişkên xwe kir û bi jinebiyek bi navê Suheyma re zewicî da ku jina wî rola dayikê bilîze da ku ew bikaribe çêtir lênêrîna xwişkên xwe bike. Cebir gelek pirsgirêkên darayî hebûn û neçar ma ku deynên bavê xwe bide. Dema ku Pêxemberê Xwedê (silavên Xwedê li ser bin) ji Şerê Dhat-e-Rîka vegeriya, wî bi rûmet pirsgirêka xwe ya darayî çareser kir û ji bo wî bexş xwest. (12)
Şerkirina li dijî Muawiye
Di çil salên serweriya Muawiye de, dema ku belavkirina fezîletên Fermandarê Bawermendan (silavên Xwedê lê bin) bi bihayê jiyana wî dihat kirin, Cabir ibn Abdullah, bi serşokek reş, bi alîkariya gopalê di kolanên Medîneyê û di civînan de digeriya û digot: Elî (silavên Xwedê lê bin) çêtirîn mirovahiyê ye, û her kesê ku vê yekê qebûl neke kafir e. (13)
Wesîyeta taybet a Pêxember (silavên Xwedê li ser bin) ji bo Cabir
Yek ji taybetmendiyên Cabir wesîyeta sirrî ya Resûlê Xwedê (silavên Xwedê li ser bin) ji bo wî ye, ku statuya bilind a Cabir nîşan dide. Wî ji Cabir re got: Tu dê têra xwe bijî ku kurekî min bibînî ku ji neviyên Huseyn (silavên Xwedê li ser bin) e û navê wî Muhemmed e. Ew ê zanîna olê şîrove bike û şîrove bike. Dema ku tu pê re hevdîtinê bikî, silavên min jê re bigihîne. (14)
Endamê Şûra Xemîs
Şûra Xemîs komek hevalên herdem çekdar ên Fermandarê Bawermendan (silavên Xwedê li ser bin) bûn û hejmara wan nêzîkî 40,000 bû. Ji bilî hebûna di şer de, ew di demên aştiyê de berpirsiyarê erkên girîng bûn wekî bicîhanîna sînorên îlahî, parastina ewlehiya bajarê Kufeyê, parastina jiyana Îmam û komkirina hêzan ji bo parastinê. Cabir endamê vê hêza taybet bû ku berpirsiyarê parastina jiyana Îmam û ewlehiya bajêr bû. (15)
Vekirina rêya serdana Îmam Huseyîn (s.x)
Bê guman, girêdana di navbera Erbaînê Îmam Huseyîn (s.x) û serdana Cabir bo gorra pîroz a wî Îmamê bindest de nayê veqetandin, û her sal di Erbaînê de, bîranîna Cabir tê vejandin. Her çend Cabir ne ji malbata wehyê bû jî, têkiliya wî ya kûr û xurt bi Ehl-ul-Beytê re ewqas bû ku heta mirin jî nikaribû vê girêdanê xera bike. Dema ku Îmam Huseyîn (s.x) ji Medîneyê derket, Cabir, ku kor û lawaz bûbû, qet guman li rewatiya serhildana wî nekir.
Di dema bûyera Kerbelayê de, Cabir zilamekî pîr û kor bû û li Medîneyê dijiya. Piştî şehadeta Rêberê Şehîdan (s.x), çil rojan destûr nehat dayîn ku kes serdana gorra pîroz a Îmam bike. Cabir yekem kes bû ku di ava Firatê de şuşt û serdana Îmam kir, rêya hecê vekir, û ji wê demê û pê ve, mirov diçûn serdana Îmam Huseyîn (s.x). (16)
Bi alîkariya gopalê xwe, ew gav bi gav ber bi Îmam ve dimeşiya. Tevî qelsî û korbûna xwe, ew bi wêrekî û îradeyek xurt dimeşiya. Bêhna xweş a gorra pîroz a Îmam aramî anî canê wî. Hêstirên wî bi nefret li Firatê dinihêrîn; heman Firat ku nikaribû qulpek av jî bîne ser lêvên mirovên herî paqij ên dîrokê.
Endametiya Cabir di Duwanzdeh Serokên Ensar de
Cabir bin Abdullah Ensarî di nav duwanzdeh serokên Ensar de bû ku Pêxember (Silav û Rehmetên Xwedê li ser wî bin) wekî cîgirên xwe ji nav 75 serokên Ews û Xezrecê hilbijart da ku berpirsiyariya rêberî û çavdêriya gelê xwe li Medîneyê bigirin ser xwe. (17)
Cabir her tim girîngiyek mezin dida du mijarên ku di Îslamê de girîng û biryardar in:
- Parastin û parastina kûr û cidî ya xeta wesayet û rêberiya Îmamên rastîn,
- Veguhastin û belavkirina hedîsên Pêxember û Îmamên (silavên Xwedê li ser wan bin) û belavkirina çanda Îslamê.
