Nûçeyên lezgîn | Êrîşa esmanî ya Îsraîlê li ser Baêlbek: Du fermandarên Hizbullahê şehîd bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA -Ku ji Al-Hadasê îstifa dike, îro, Çarşemê, 16ê Îlonê, 14:04, Baalbek li rojhilatê Lubnanê rastî êrîşeke asmanî ya rejîma Siyonîst hat, ku di encamê de du fermandarên Lîwaya Ridwan a Hizbullahê, "Hussein Şerîf" û "Kemal Raad", şehîd bûn.
Çavkaniyek ji meydanî ragihand ku Huseyin Şerîf, şervanekî berxwedanê yê "Hec Ekber", û Kemal Raad, xwediyê firoşgehek li Baalbekê, di encama bombebarana taxa Asîra de bûn hedef û canê xwe feda kirin.
Nûçegihanê Al-Mayadeen li başûrê Lubnanê jî ragihand ku droneke Îsraîlê wesayîtek li rojhilatê welêt hedef girtiye û di êrîşê de du kes şehîd bûne.
Li gorî Al-Hadas, Huseyin Şerîf endamê Hêza Ridwan a Hizbullahê bû.
Heta dema weşandina vê nûçeyê, ajansa nûçeyan a ABNA nikare bi awayekî serbixwe nûçeya şehîdbûna her du kesan piştrast bike, û ev nûçe hîn ji hêla çavkaniyên pêbawer ve nehatiye piştrast kirin.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Baalbek
Lubnan
Hizbullah Libnan
Your Comment