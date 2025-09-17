  1. Home
Nûçeyên lezgîn | Êrîşa esmanî ya Îsraîlê li ser Baêlbek: Du fermandarên Hizbullahê şehîd bûn

17 September 2025 - 23:16
News ID: 1728258
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-

Li gorî El-Hedes, piştî êrîşa bêpîlot a Îsraîlê li ser taxa El-Esîra ya bajarê Bealbekê, du fermandarên berxwedana Hizbullahê, Husên Şerîf û Kemal Ra'ad, şehîd bûn.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA -Ku ji Al-Hadasê îstifa dike, îro, Çarşemê, 16ê Îlonê, 14:04, Baalbek li rojhilatê Lubnanê rastî êrîşeke asmanî ya rejîma Siyonîst hat, ku di encamê de du fermandarên Lîwaya Ridwan a Hizbullahê, "Hussein Şerîf" û "Kemal Raad", şehîd bûn.

Çavkaniyek ji meydanî ragihand ku Huseyin Şerîf, şervanekî berxwedanê yê "Hec Ekber", û Kemal Raad, xwediyê firoşgehek li Baalbekê, di encama bombebarana taxa Asîra de bûn hedef û canê xwe feda kirin.

Nûçegihanê Al-Mayadeen li başûrê Lubnanê jî ragihand ku droneke Îsraîlê wesayîtek li rojhilatê welêt hedef girtiye û di êrîşê de du kes şehîd bûne.

Li gorî Al-Hadas, Huseyin Şerîf endamê Hêza Ridwan a Hizbullahê bû.

Heta dema weşandina vê nûçeyê, ajansa nûçeyan a ABNA nikare bi awayekî serbixwe nûçeya şehîdbûna her du kesan piştrast bike, û ev nûçe hîn ji hêla çavkaniyên pêbawer ve nehatiye piştrast kirin.

