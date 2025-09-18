Ayatollah Remezanî got: Ayatollah Mahfûzî feqîhekê cekdar û têkoşer, xwedî exlaq bû. tekoşer û meqamekî exlaqî bû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA-Salvegera yekem a koça dawî ya Ayetullah Hecî Şêx Ebas Mehfuzî, Mamostaye Hewze ilmiye Qume astên herî bilind ên Semînera Qomê, êvara roja Pêncşemê 17ê Îlona 1404an bi gotarek ji aliyê Ayetullah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X) ve li Mizgefta Mezin a bajarê Qomê hate lidarxistin.
Di destpêka merasîmê de, Ayetullah Remezanî, behsa taybetmendiyên Ayetullah Mehfuzî kir û got: Ev alimê navdar hiqûqnasekî mucahîd û otorîteyek exlaqî ye ku dilnizmiya wî mînakî bû. Ayetullah Mehfuzî 96 salên bi bereket jiya û di 15 saliya xwe de dest bi xwendina li Hewze ilmiye kir. Vî alimê navdar 81 sal xwendin, perwerde, hînkirin û mucahîdiyê kir û tevahiya jiyana xwe bi awayekî hêja bi kar anî. Jiyana Ayetullah Mehfuzî dikare ji bo me xwendekaran bibe modelek, û divê aliyên cûrbecûr ên vê kesayetiyê di konferansê de werin lêkolîn kirin. Ev alimê navdar li cem alimên mezin ên wekî Îmam Xumeynî (RA), Ayetullah Buroucerdî û Ayetullah Gulpayeganî dersên medreseyan ên di asta bilind û dereceyan de girt û di warên cûrbecûr ên zanistên veguhêzbar û rasyonel, fiqih û exlaqê de xebitî.
Wî wiha domand: Ayetullah Mahfuzî ji bo demekê çû Medreseya Necefê û beşdarî dersên profesorên wekî Ayetullah Ebdul Hadî Sabzevarî, Ayetullah Mehmûd Şahrûdî û Şêx Huseyîn Hillî bû, ku transkrîptên wan hene. Vî alimê navdar ders bi profesorên xwe re baş xwend û heta dawiya jiyana xwe xwesteka fêrbûnê dît. Ayetullah Mahfuzî carekê ji hêla Îmam Xumeynî (RA) ve hate erkdarkirin ku biçe derveyî welêt da ku pisporan bigire, û ev alimê navdar karî 120 pisporan vegerîne welêt. Welatê me hewceyî pisporan e, û zanist ji bo pergala Îslamî otorîteyê diafirîne.
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X) diyar kir ku Ayetullah Mahfuzî li cem Îmam Xumeynî (RA) bû, û got jî: Ev alimê navdar wekî bawermendê zanistî yê Îmamê rehmetî dihat hesibandin. Hin kesan difikirîn ku ji ber ku Ayetullah Mehfûzî di warê şoreşê de xwedî hebûneke berbiçav bû, ew di warê zanistî de ne di pozîsyoneke bilind de bû, lê ev ne wisa bû û Îmam Xumeynî (RA) ji ber pozîsyona zanistî ya bilind a Ayetullah Mehfûzî di warê zanistî de baweriya xwe pê anî. Yek ji xalên girîng ên kesayetiya vî alimê dîndar ew bû ku di warê tevgerê de, ew wekî pêşvebirê exlaqê dihat hesibandin û me lihevhatina gotin û kiryaran di kesayetiya Ayetullah Mehfûzî de dît. Wekî hiqûqnasek, ew parêzvanê Şerîeta Îslamî bû.
Ayetullah Remezanî behsa qadên guherbar ên propagandayê di serdema heyî de kir û got: Carekê, alimên me di qadeke taybetî de bi rêze temaşevanên taybetî re rû bi rû bûn, lê niha ew di warên cûda de bi temaşevanên gerdûnî re rû bi rû dimînin. Elît dixwazin fêm bikin ka ol çawa dikare bi mirovahiyê re were nasandin. Sîstema serdestiyê nikare hewcedariyên rewşenbîrî yên mirovahiyê bicîh bîne. Baweriya mirovan bi rola alimên mezin ve girêdayî ye, û wan heta niha ev rol lîstine. Pêkanîna olperestiyê bi zanîna olî û baweriya olî ve girêdayî ye. Zana divê rastiyê bînin ziman, û veşartina rastiyê ji wan re qedexe ye, û Xwedê ev peyman ji zanyaran girtiye.
Ayetullah Remezanî serkeftina Şoreşa Îslamî wekî sedemek ji bo mezinbûna statuya zanyaran hesiband û wiha zelal kir: Berî serkeftina Şoreşa Îslamî, rayedar pisporên olî bûn, û mirov li gorî fermanên aqil ji wan re digotin. Statuya rayedarên teqlîdê bi serkeftina Şoreşa Îslamî re mezin bû, û têkiliya mirovan bi wan re bilind bû heta têkiliya Îmam û Umetê. Erka yekem a zanyaran ew e ku rastiyê bibêjin û ne veşêrin. Di vegotinan de jî hatiye tekez kirin ku divê mirov di olê de zêde neke. Hin kesan li ser kesayetên olî zêde kirin û heta Pêxember Îsa jî wekî Xwedê dihesibandin. Hin kesan dixwestin vê zêdekirinê di Îslamê de jî bicîh bînin, xwedatiyê didin kesayetên wekî Fermandarê Bawermendan (S.A.). Di heman demê de mûcîzeyên Pêxember (S.X) û Ehlê Beytê (S.X) bangek ji bo rastiyê bûn, û dixwestin pergalek yekxwedayî ava bikin. Divê zêdegavî û zêdegavî were astengkirin, rûyê olê maqûl e û di aliyên civakî de, ew li ser edaletê ye. Yên ku rêya zêdegavî û zêdegavî dişopînin nezan in. Îmam Elî (S.X) jî di Nehcul Belaxê de ji wan gazind kir. Îro, erkê me jî ew e ku em bi zêdegavî û zêdegavî re rûbirû bibin û divê zêdegavî were astengkirin.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X), diyar kir ku erkê alimên girîng ew e ku pêşîniyê bidin şîret û şîretan, û got jî: 86 xutbe û 25 nameyên Nehcul Belaxê li ser xutbeyan in. Alimên olî divê şîretan bidin û ev bawerî divê were zêdekirin. Mezinbûna civakê bi zanîn û baweriyê ve girêdayî ye. Dûrketina ji egoîzmê yek ji erkên alimên girîng e. Divê ew, bi rola xwe ya bi bandor, civakê ber bi rastdariyê ve bibin û wê gazî axretê bikin. Divê di civakê de egoîzm û dinyaperestî tune be. Kesayetiyên wekî Ayetullah Behcet û Ayetullah Mehfûzî ji dinyaya dûr bûn û gelek ji van alimên me di medreseyên Qum û Necefê de hene. Rêberiya ol divê di destê zanyaran de be, ne di destê rewşenbîran de.
Wî wiha domand: Erkek din a li ser zanyarên olî ew e ku emrê tiştên baş bikin û tiştên xerab qedexe bikin. Di vegotinek ji Pêxember (S.X.A) de tê gotin ku demek wê were ku ne tenê emrê tiştên xerab bikin û qedexekirina tiştên rast bibin rast, lê di civakê de, tiştên xerab wekî rast û tiştên rast wekî xelet têne hesibandin, û em vê rewşê di civakên Rojavayî de dibînin. Rojavayî nekarîn ol ji holê rakin, ji ber vê yekê ew çûn ku ol sînordar bikin, ew heta hewl didin ku ruhanî ji olê veqetînin û pirtûk nivîsandin ku ruhanî û mîstîsîzm bêyî ol mimkun in û ew heta bawer dikin ku ol rê li ber ruhanîbûnê digire û wan ev xeletî di civakê de afirandin.
Ayetullah Remezanî behsa erkên alimên olî kir û got: "Biryara di xutbeyê de yek ji erkên alimên olî ye. Îro, mîsyonerên olî erkê wan e ku olê şîrove bikin û bersiva gumanan bidin, lê em şahidê belavbûna gumanan in. Roj tune ku medyaya Rojavayî gumanan li ser ol û hînkirinên wê çêneke. Lihevhatina gotinan bi kirinan re erkek din a alimên olî ye. Alimên çalak dikarin di civakê de bi bandor bin, û mirov pabend in ku guh bidin gotinên van aliman. Têgihîştina temaşevanan û karanîna rêbazên nû, nemaze ji bo nifşê îroyîn, di nav erkên alimên olî de ne.
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X) zêde kir: "Şert û mercên îroyîn taybet in û em hemî bi ceribandinek mezin re rû bi rû ne. Yek ji erkên aliman ew e ku ji bo edaletê parêzvaniyê bikin, û divê ew bala xwe bidin du prensîbên erênî yên rûmet û edaletê û du prensîbên neyînî yên zilm û zordariyê. Siyonîstên ku mirovahiyê tehdît dikin mirovên xeternak in. Wezîrê Siyonîst got ku ew ji kuştina zarokan li Xezzeyê kêfxweş dibe. Ew li dû Îsraîlek mezintir in û dixwazin pergala xwe ya serdestiyê bi zor û xapandinê berfireh bikin. Siyonîst gazî me dikin ku em teslîm bibin, çima divê em, yên ku mezûnên dibistana Huseyîn ibn Elî ne, ji van bangên teslîmbûnê bitirsin? Yekîtîya welatên Îslamî dikare hemû rêyên bandora Siyonîstan bigire.
Wî destnîşan kir: Ayetullah Mahfûzî bi hebûna xwe di meydanên şoreşa Îslamî de erkê xwe bi cih anî û li dijî zilmê sekinî. Divê em ji vî alimê navdar fêr bibin ku têkçûna me gunehekî nayê bexşandin e.
