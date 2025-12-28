Rewşa nezelal a hêzên Kurdên Sûriyeyê di sala 2026an de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Bi ketina rejîma Beşar Esed di dawiya sala 2024an de û hatina hikûmeta nû ya Şamê bi serokatiya Ehmed el-Şeraa, îro rewşa Hêzên Demokratîk a Sûriyeyê (SDF) ne diyar e û sala 2026an dibe ku bi zirareke mezin ji bo vê rêxistinê be. Lihevhatina çarçoveyê ya 10’ê Adarê di navbera Şeraa û fermandariya SDF de ji bo vegerandina herêmên di bin kontrola wan de ji bo hikûmeta navendî û yekbûna saziyên leşkerî û siyasî yên Kurdî bi hikûmetê re, heta niha nehatiye cîbicîkirin. Dijminahiyên navxweyî, piştevaniya ji alîgirên derveyî û pirsgirêkên dîrokî, vê komê di rewşeke nazik de dihêlin.
1. Lihevhatina 10’ê Adarê û Şikestina Cîbicîkirinê
Lihevhatina 10’ê Adarê di navbera Şeraa û SDF bi serokatiya Mezlûm Ebdî de diyar kiribû ku deverên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê—ku nêzî sêyeka welêt, di nav de çavkaniyên avê, zeviyên çandiniyê, enerjiya hîdroelektrîkê û neft û gazê ne—divê vegerin hikûmeta navendî. Li hember vê yekê, mafên Kurdan dê bên nasîn û xweseriyeke sînordar dê bê dayîn. Lê belê, ev lihevhatin heta niha nehatiye cîbicîkirin. Ebdî dibe ku pêşniyara nû ya Şamê ya ji bo yekkirina gav bi gav yekîneyên SDF di sê lîweyên artêşa Sûriyeyê de red bike û rewş girantir bike. SDF bi saya hebûna 70 hezar heta 100 hezar hêz û piştgiriya Amerîkayê, Şam û Tirkiyeyê ji her operasyoneke leşkerî hişyar dike.
2. Krîza Rêzdariya Navxweyî û Samîmîyetê
Yek ji pirsgirêkên bingehîn ên SDF hewldana wê ye ku ji her kesî re razî be, ev yek bûye sedema pevçûna “Rêzdarî û Samîmîyetê”:
- Hevpeymaniya Bi Esad re: Di destpêka Şerê Navxweyî yê Sûriyeyê (2011-2012), baskê sereke yê SDF, Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) û baskê wê yê leşkerî, Yekîneyên Parastina Gel (YPG), bi rejîma Esed re lihevkirineke nepenî kirin da ku herêmên mezin ên li ser sînorê Tirkiyeyê kontrol bikin. Esed di wê demê de dixwest Enqereyê ji ber piştgiriya wan ji dijberên Sûriyeyê ceza bike.
- Alîkariya Esad: SDF di dema şer de alayên hikûmeta Esed li kêleka sembolên xwe bilind kir û hevahengî bi hikûmetê re kir heta ku serhildana Heyet Tehrîr el-Şam di 8’ê Kanûna 2024an de Esed ji ser text avêt. Piştî wê, SDF ala nû ya Sûriyeyê bilind kir.
- Bandora Krîzê: Ev krîza rêzdariyê bû sedem ku SDF hema hema tu hevalbendeke rastîn li herêmê nemîne. Mînak, helwesta SDF li hember Meclîsa Niştimanî ya Kurdên Sûriyeyê (ENKS): Piştî lihevkirina PYD/YPG bi Esed re di sala 2012an de, ji hêzên “Pêşmergeyên” girêdayî ENKS re nehat destûrkirin ku li Sûriyeyê bi cih bibin. Dema ku ENKS red kir ku “Kantona Xweser” ya PYD/YPG di sala 2014an de qebûl bike, endamên wê rastî girtin û terorkirina ji aliyê YPG ve hatin.
- Dema ISISê: Her wiha, SDF heta havîna 2014an ji şerê li dijî DAIŞê (ISIS) paşve geriya, heta ku ev kom li deverên berfireh ên Sûriye û Iraqê serwerî bi dest xist. Ev derengketin di bersivdanê de, krîza baweriyê ya SDF xurtir kir.
3. Nehevkariyên Etnîkî û Îdeolojîk
SDF hewl daye ku piştgiriya ji bo mafên Kurdan û îdeolojiyên çepgir ên Ocalan yên wekî “Jînolojî” û Konfederalîzma Demokratîk bi hev re pêşkêş bike; lê ev tevlihevî dibe sedema nerazîbûn û bêbaweriyeke eşkere.
- Berevajîkirina Etnîkî: Her çend SDF, Tirkiye, Iraq û Sûriyeyê bi “paqijkirina etnîkî” sûcdar dike, lê ew bi xwe rê li ber vegera Erebên penaber ji herêmên di bin kontrola xwe de digire û Kurdên ku ne bi tevahî dilsozê PYD/YPG ne jî nikarin vegerin malên xwe. Ev di demekê de ye ku Kurd tenê dora 10% ji nifûsa Sûriyeyê pêk tînin, lê SDF herêmên bi giranî Ereb-nişîn ên wekî Dêr Zor, Reqqa û Hesekê kontrol dike.
4. Zêdebûna Pişta xwe bi Derve ve
Yek ji kêmasiyên mezin ên SDF, piştgiriya wê ya ji bo perwerde û şêwirmendiya Amerîkayê ye. Tewra guherandina navê komê ji bo “Hêzên Demokratîk a Sûriyeyê” jî li ser şîreta Amerîkayê hat kirin. Ev piştgirî bûye sedema “Tewra Stratejîk”. Hin analîstan bawer dikin ku SDF, mîna fenomenên “Leşkerên Xeyalî” li Afganîstanê, hejmara hêzên xwe zêde nîşan dide da ku alîkariyên bêtir ji Amerîkayê werbigire. Di rûbirûbûna muhtemel a bi Şam û Tirkiyeyê re di 2026an de, piştgiriya hewayî ya Amerîkayê ji bo Kurdên Sûriyeyê nayê hêvîkirin. Dîroka Kurdan nîşan dide ku baweriya bi alîgirên derveyî bi gelemperî bi têkçûnê bi dawî dibe, wek mînak piştgiriya Brîtanyayê ji bo Kurdan piştî Şerê Cîhanê yê Yekemîn û xayîntiya wan di salên 1920 û 1930an de.
5. Fêmkirina Nerast a Armancên Tirkiyeyê
SDF her weha potansiyel û armancên Tirkiyeyê kêm nirxandine. Ji operasyona yekem a rasterast a Enqereyê li Sûriyeyê di sala 2016an de (Operasyona Fırat Kalkanı) heta Operasyona Çiqlê Zeytûn (2018) û Operasyona Kaniya Aştî (2019), SDF gelek caran li hember hêzên Tirkiyeyê têk çûye. Ev di demekê de ye ku PKK, ku “Dayika Rêxistinî” ya SDF e, li Tirkiyeyê xwe belav kir û tenê li bakurê Iraqê maye. Rêberên SDF, di nav de Mezlûm Ebdî û Salih Muslim, bi Tirkiyeyê û zimanê wê bi tevahî dizanin, lê fêmkirina siyasî û dîrokî ya nerast dibe sedema ku ew metirsiyan bi awayekî rast binirxînin. Her weha, bîranîna bi êş a “Prosesa Aştîyê” ya sala 2010an di navbera PKK û hikûmeta Tirkiyeyê de, dibe sedem ku hikûmet û raya giştî ya Tirkiyeyê baweriya xwe bi danûstandinên heyî bi zorî nîşan bide.
Encam
Pirsgirêkên SDF ji tevliheviyek ji krîza baweriyê, nehevkariyên îdeolojîk, pişta xwe bi derveyî ve û fêmkirina nerast a hêzên herêmî derdikevin. Di sala 2026an de, ev kom bi xetereyên cidî re rû bi rû ye û her gav û her çalakiyeke leşkerî an siyasî ya xelet dikare bibe sedema zirareke berfireh a siyasî, erdnîgarî û mirovî. Di vê navberê de, polîtîka û bersivên Şam, Enqere û alîgirên derveyî dê rola sereke di pêşeroja SDF de bilîzin.
Çavkanî: Turkey Today
Your Comment