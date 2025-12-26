“Mamosta Rustemî: Serbestbûna(Bêkontrolîya) qada medya civakî bawerî û exlaqa ciwanan tehdît dike.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Mamoste Fayiq Rostemî di xutbeyên nûjêna xutbeyên Înê yên ya ev hefteyê de li Sine (Senendec) bi îşareta li rewşa qada medyaya civakî got:
bêkontrolî û bêparêzî di vê qadê de bûye sedem ku hin naverok zarokan, nûciwan û ciwanan bi aliyê şaşbûnê, şîrkê û dûrbûna ji nirxên Xwedayî ve bikêşîne; ji ber vê yekê divê ji bo rêxistin û çêtirkirina wê gavanên ciddî bên girtin.
Wî her weha bi mehkûmkirina bêhurmetiya Amerîkayê li Qur’ana Pîroz, got ku ev kirin li dijî daxuyaniyên mafên mirovan e û zêde kir:
bêhurmetiya li qedâsiyên Îslamî ne azadiya gotinê ye û ne jî nîşana şaristanîyê; lê tohmetek aşkar e li hestên milyaran mirovanên bawer.
Fêrîbûn herî mezin sermayeya civakan e
Îmamê Înê yê Senendec di beşeke din de, bi teqez li ser girîngiya zanist û zanînê, got:
fêrîbûn herî mezin sermaye ya civakan e û daxwaz kir şert û şertên vegerandina wan kesên ku ji xwendinê mayî ne bo rêya perwerdeyê bên amade kirin.
Wî her weha Qur’ana Pîroz wekî pirtûkek bi tevahî rêberî nas kir û got:
Qur’an ji sedeyan berê barabertî û hevsengî di navbera mirovan de pêşniyar kiriye؛ têgînek ku îro xweparêzên mafên mirovan jê diaxivin.
Mamoste Rostemî bi îşareta li nizama li ser çêkirina gerdûnê, ev nizam wekî nîşaneke hêz û hikmeta Xwedayî nas kir û diyar kir:
Xwedê gerdûn bi nizamê rast çêkirî ye û mirov jî divê di jiyana xwe ya kesane û civakî de bi nizam û manewiyatê girêdayî bimîne.
Receb mehê rehmet û qebûlkirina duayan e
Wî mehê Recebê wekî mehê rehmetê, dua û qebûlkirina duayan nas kir û ji bawerîyan daxwaz kir ku ji derfetên vê mehê ji bo bihêzkirina manewiyatê bikar bînin.
Wî got: dûrbûna civakê ji rêya manewiyatê dibe sedema hatina belayan, û bawerî divê li rêya manewiyatê bigerin.
xutbeyên Înê yên yê Senendec her weha ji xizmetên hêzên ewlehiyê, bi taybetî polîsa rêûresmê, di parastina ewlehî û nizama civakî de spas kir.
Îmamê cumeyê bi teqez li ser edaletê civakî û jiyana aborî ya gelê rawestiya û stendina malan (ihtîkar) û qezencxwazî di şertên aborî yên dijwar de wekî zilmek aşkar nas kir û got:
komkirina dewletî bi rêya ihtîkarê, di demekê de ku hin malbat nikarin pêdiviyên bingehîn bicîh bînin, li ber Xwedê tê nefretkirin.
Gel herî mezin piştgirê dewletê ye
Wî xizmeta rast û dilsoz a berpirsan ji bo gel wekî erkeke şer’î û civakî nas kir û got:
gel herî mezin piştgir a dewlet û pergalê ye؛ heke berpirs ne bi erkên xwe bikin, civak zirarê dibîne.
Mamoste Rostemî di dawiyê de daxwaz kir ku hemû kes ji bo koka kirina feqîtiyê, belavkirina edaletê, dûrbûna ji mala heram û bihêzkirina hevdîtin û yekîtî di civakê de bi hev re bixebitin.
…………….
Dawiya Peyam/
Your Comment