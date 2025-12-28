Erdogan li Hatayê:Tirk, Ereb, Kurd û Tirkmen yek netewe ne/Tirkiye berpirsiyarê Sûriyeyê û erdnîgariya çandî ya herêmê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Roja Şemiyê, di merasîma fermî ya "kişandina pişkê, radestkirina mifteyan û vekirina projeyên xanî yên piştî erdhejê yên temambûyî" li parêzgeha Hatayê de, ku Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê, Cîgirê Serokkomar, serokên partiyên hevpeymaniya desthilatdar, endamên kabîneyê, Waliyê Hatayê û komek berpirsên neteweyî û herêmî beşdar bûn, Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan tekezî li ser yekîtiya etnîsîte û olan li Tirkiyeyê kir û got ku welat ne tenê ji bo hevgirtina navxweyî, lê di heman demê de ji bo pêşketinên li Sûriyeyê û tevahiya erdnîgariya çandî ya herêmê jî berpirsiyariyek dîrokî heye.
Di axaftina xwe ya li Hatayê de, ku parêzgeheke wekî sembola cihêrengiya etnîkî û olî tê zanîn, serokkomarê Tirkiyeyê got ku ev herêm mînakek zindî ya jiyana dîrokî ya etnîsîte û baweriyên cuda ye, û pêşeroja Tirkiyeyê tenê li ser vê jiyana hevbeş ava dibe.
Erdogan behsa paşxaneya dîrokî û çandî ya Hatayê kir û got: "Tirk, Ereb, Kurd, Tirkmen, Sunnî, Elewî û Nasir, em hemû yek in. Em bi hezaran salan e niştecihên vê axê ne, û kes nikare dîwarek di navbera me de ava bike."
Wî tekez kir ku hewldanên afirandina dabeşkirinên etnîkî, olî an nasnameyê gefê li aştiya civakî dixwin û got: "Her kes dizane kî dixwaze ji cudahîyên me yên etnîkî û olî sûd werbigire. Divê em li hember kesên ku dixwazin serhildanê çêbikin pir hişyar bin."
Serokkomarê Tirkiyeyê behsa girîngiya Hatayê wekî bajarekî ku ol û çandên cuda bi sedsalan e li kêleka hev dijîn kir û got: "Hezreta Xizir, Mizgefta Hebîb Necar, Dara Hezreta Mûsa, Tirba Bayezîd Bestamî û hemû nirx ên me hemûyan in. Ev mîrata me ya hevpar in."
Erdogan di beşek din a axaftina xwe de behsa pêşketinên herêmî kir û bal kişand ser têkiliyên dîrokî û çandî yên Tirkiyeyê bi welatên cîran, di nav de Sûriyeyê jî, û got: "Welatên me pir baş dibînin ka li herêmê çi diqewime, kî çi lîstikan plan dike û kî bi kê re hêzan dike yek. Di şert û mercên wiha de, berpirsiyariya me ne tenê bi sînorên welatê me ve sînordar e."
Da zanîn ku "Tirkiye xwe bi gelên Sûriye, Filistîn û civakên din ên li herêmê, ku beşek ji erdnîgariya wê ya çandî û dîrokî ne, pabend hîs dike" û got: "Ji bo ku Tirkiye bi bawerî ber bi pêşerojê ve biçe, ne tenê welatê me, lê hemû birayên me yên li Sûriye, Filistîn û li seranserê erdnîgariya me ya çandî hewceyî aramî, hevgirtin û hevkariyê ne."
Erdogan tekez kir ku pirrengiya etnîkî û olî ne gef e, lê sermaye ye û got: "Tirkiyeya nû dê li ser bingeha biratî, jiyana hevbeş û rêzgirtina hevbeş were avakirin. Li vî welatî tu nasname û tu welatiyek dê neyê paşguhkirin."
Wî axaftina xwe bi îşaretkirina pêşeroja herêmê bi dawî kir û got:
"Em bawer dikin ku ev ax dikarin ji bo sedsalan bibin cihê aştî, cîrantî û biratiyê. Kes nikare rê li ber mezinbûn û xurtbûna Tirkiyeyê bigire."
