“Rêzimayîvekirina krîzek di navbera Tirkiyê û Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li Iraqê”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Tansiyona dîplomatîk a vê dawiyê di navbera Enqere û nivîsgeha Mesûd Barzanî – serokê berê yê Herêma Kurdistanê ya Iraqê û serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) – ne tenê pevçûnek hevokî ye, lê nîşana şikestinên kûrtir e li herêmek ku rastî guheztineke mezin a stratejîk tê. Bandorên vê krîzê rasterast bi du pêşveçûnên hevwext û mezin ve girêdayî ne: Ya yekem, pêvajoya aştiyê ya dîrokî di navbera Hikûmeta Tirkiyê û Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) de, û ya duyem, vekirina Konsulxaneya mezin a nû ya Dewletên Yekbûyî li Hewlêrê.
Ev nakokiya dîplomatîk bi vî awayî pêk hat: Hikûmeta Devlet Bahçelî, serokê Partiya MHP’ê, di dema serdana Mesûd Barzanî bo bajarê Cizîrê yê Tirkiyê de, hebûna parêzvanên çekdar ên Pêşmerge di tîma wî ya parastinê de wekî “şerm” û “dagîrkeriyek li ser serweriya Tirkiyê” binav kir.
Di bersivê de, nivîsgeha Mesûd Barzanî – ku wekî “Nivîsgeha Barzanî” tê zanîn – gotinên Bahçelî wekî “şovenîst” binav kir û ragihand ku ev tedbîrên ewlehiyê beşek ji protokola lihevhatî di navbera her du aliyan de bûn. Piştre, Wezareta Karên Derve ya Tirkiyê û Recep Tayyip Erdogan, serokomarê vê welatî, bersiva nivîsgeha Barzanî wekî “nepejirandin” û “nehaqî” binav kirin û daxwaza ravekirinê kirin.
Di vê navberê de, Omer Çelik, berdevkê Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP), nêrînêk cûda nîşan da; wî, dema ku rola Barzanî di pêvajoya aştiyê de pesn da, ragihand ku lêpirsîn li ser awayên ewlehiyê yên vê serdanê hatiye destpêkirin.
Ev têkçûna dîplomatîk, gaveke ji nişkave ye di yek ji hevpeymaniyên bingehîn ên Rojhilata Navîn de. Awayê herî baş ê fêmkirina wê ev e ku ev krîz wekî kêliyek tansiyonê ya “nûkirina têkiliyan” di navbera du hevpeymanên kevnar de were dîtin – hevpeymanên ku niha di bin zexta hevdem a pêvajoyek aştiyê ya potansiyel guhêrbar li hundirê Tirkiyê û veguhereke girîng a hêza Amerîkî li herêmê de ne.
Bi dehsalan, hevkariya pratîkî di navbera Tirkiyê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya Iraqê di bin serokatiya PDK’ê de, yek ji stûnên siyaseta herêmî ya Enqereyê bû. Tirkiyê Herêma Kurdistan wekî kemerek aram û dergehekî sereke yê bo Iraqê didît; têkiliyek ku li ser girêdanên berfireh ên enerjiyê û dijminatiya hevpar a li dijî PKK’ê ava bûbû. Mesûd Barzanî bi xwe yek ji piştgirên sereke yên pêvajoya hesas a aştiyê di navbera Tirkiyê û PKK’ê de bûye – pêvajoyeke ku piştî ragihandina vekêşana hêzên vê komê ji axa Tirkiyê, niha ketiye qonaxa xwe ya krîztir.
Sûcdarkirina neteweperestên Tirkiyê ku tîma parastinê ya Barzanî “şermek ji bo serweriyê” ye, û bersiva PDK’ê ku van gotinan “şovenîst” binav kir, rasterast li kokê digere li hemberî rêzgirtina hevbeş ku ji bo wiha dîplomasiyeke bi rîsk hewce ye. Dema ku israra hikûmeta Tirkiyê li ser lêborînê, li ser şopandina pileya rêzê û protokolê israr dike, fikara sereke ya Enqere kûrtir e: pirsa kontrol û bandorê.
Rêya neewle ya pêvajoya aştiyê – ku dikare nexşeya siyasî ya pirsa Kurdan ji bingeh ve biguherîne – bê guman yek ji ajokarên sereke yên vê tansiyonê ye. Serkeftina vê pêvajoyê, PKK’ê ji komeke çekdar a qedexe derbasî aktorê siyasî yê potansiyel dike û bêguman hesabên rêberên Kurd li wî aliyê sînor diguhere. Di heman demê de, dengê tund ê Enqereyê li dijî Barzanî dikare hişyariyek rast be ji bo hemî partiyên Kurd ku her çiqas di navbera danûstandinan de bin jî, Tirkiye hîn jî dê dadwerê sereke yê çarenûsa siyasî ya Kurdan bimîne. Ev bersiv nîşan dide ku Enqere bi israr e ku encama dawî ya danûstandinan bi baldarî kontrol bike û nehêle ku tu rêber an jî rêbaza Kurd – gelo Barzanî be an jî Abdullah Ocalan – bê kontrol bandorê bi dest bixe.
Li kêleka van pêşveçûnan, vekirina konsulxaneya nû ya Amerîkî li Hewlêrê, girîngiyek wekhev û belkî jî ji wê zêdetir heye. Ev projeya 796 mîlyon dolarî, wekî mezintirîn nûnertiya dîplomatîk a Amerîkî li cîhanê tê hesibandin û ne tenê avahiyek nû ye; lê belê veberhênaneke stratejîk a kûr e ku pabendbûna demdirêj a Washingtonê bi Herêma Kurdistanê wekî lîstikvanek sereke ya herêmî – bêyî Bexdayê – radigihîne.
Ji bo Hikûmeta Barzanî, ev pêşveçûn tê wateya xweşbîniyeke dîplomatîk a nû û xwedîkirina destekeke bihêz a alternatîf. Lê ji bo Enqereyê, ev gav dikare vê fikrê xurt bike ku Herêma Kurdistan bi piştgiriya Amerîkayê pozîsyon û serxwebûna xwe xurt dike; rewşek ku bi potansiyel hevsengiya hêzê li bakurê Iraqê diguhere. Bersiva tund û nedîtî ya Hewlêrê bo rexneyên Tirkiyê, bi îhtimaleke mezin ji vê hesta nû ya xurtbûna pozîsyona navneteweyî tê.
Bandorên vê tansiyonê ji wê wêdetir dirêj dibin û bandorê li berjewendiyên aborî û ewlehiyê yên herêmî jî dikin. Ji aliyê aborî ve, ev krîz siya xwe li ser “Proeya Korîdora Pêşkeftina Tirkiye-Iraqê” davêje; korîdoreke bazirganî ya mezin ku rêya wê ya niha, ji ber ku ji dilê Herêmê derbas nabe, rastî rexneyên Hewlêrê hatibû. Tansiyona siyasî ya heyî, ji bo danûstandinên ku ji berê ve hesas û dijwar bûn, paşperdeyek tijî aloziyê peyda dike.
Li asta herêmî, lîstikvanên ku bi kevneşopî piştgiriya dijberê PDK’ê, anku Yekîtiya Niştimanî Kurdistan (YNK) dikin, dê vê şikestinê di navbera Enqere û Hewlêrê de bi baldarî bişopînin da ku heke gengaz be, bandora xwe berfireh bikin. Her çend zêdekirina tansiyonê heta asta pevçûna berfireh bi artêşa Iraqê re ne îhtimal e jî, lê Hikûmeta Navendî ya Bexdayê dibe ku vê rewşê wekî derfetek ji bo navbeynkariyê û ji nû ve pênasekirina rola xwe li bakurê Iraqê bibîne; bi taybetî di derheqê pêşeroja hebûna leşkerî ya Tirkiyê de ku bi gotûbêjên têkildarî PKK’ê ve girêdayî ye.
Krîza di navbera Tirkiyê û Barzanî de, nîşana veguhereke çarenûsî ye. Rêzika kevn – ku li ser yekîtiya zelal a Tirkiyê û Herêma Kurdistanê li dijî PKK’ê ava bûbû – niha hem ji hundir û hem ji derve tê dijwariyê kirin. Ev pevçûna hişk a dîplomatîk, bi rastî jî pevçûnekî biçûk di nava şerekî mezintir de ye ji bo pênasekirina qaîdeyên nû yên danûstandinê.
Rêya herî mimkun a pêşerojê, ne hilweşîna tevahî ye, lê dê lêgerîneke ji bo serdemeke tansiyona birêvebirî û nûkirineke dijwar a têkiliyan; serdemek ku tê de Enqere û Hewlêr dê sînorên hevpeymaniya xwe biceribînin, di heman demê de ku ew bi pêşveçûnên nediyar ên siyaseta Kurdî û zêdekirina balê ya hêzên mezin re têkoşînê dikin. Aramiya Herêma Kurdistanê û serkeftina pêvajoya aştiyê ya dîrokî, niha bi vê ve girêdayî ye ku ka ev nûkirin dê ji rêya diyalogê pêşve biçe an jî ber bi bêtir dijberiyê ve biçe."
……………..
Dawiya Peyam/
Your Comment