Bi xwendina peyama Abdullah Öcalan re;Kongreyeke Îslamî li Amedê bi peyama Öcalan dest pê kir

" Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Ku ji Mezopotamya vediguhêze, Federasyona Lêkolînên Îslamî yên Mezopotamya li Amedê, yekemîn kongreya xwe bi dirûşma “Ji Îslama Demokratîk ber bi Aştî û Civaka Demokratîk” vekir.
Di destpêka kongreyê de peyama Ebdullah Ocalan hate xwandin, ku tê de serokê girtî yê PKK’ê tekezî kir ku Îslam di esasa xwe de hilgirtina azadî, edalet û wekheviyê ye, û Îslama fermî ya dewletê an jî ew sazîyên civakî yên sermayedarî wekî amûra hêz û talanê bikar tînin, esasa xwe ji dest dane.
Ocalan her wiha tekez kir: Li şûna ku Îslam bibe amûra siyasî ya dewletan û komên cuda, divê em wê ji bo xizmeta jiyana civakî ya ku tê de ye derxînin holê û li şûna Îslama sîyasî, Îslama Demokratîk a bajaran bi pêş ve bibin, ku li ser azadiya jinan, wekheviyê, parastina jîngehê û hevparîtiya gelan hatiye avakirin."
Not û şîrovek kurt liser giredana kungera Îslama li Amedê(Diyarbekir) Cenabe Ocalan bele Îslama ji Demokratîka ku te bi salan xurten kurd misilman jibonwe dan kuştin evro ti nav ji Îslama tene p.k.k Îdolujîka we liser marksiste û lenîniste hatî Damezrandin û te bi salan jibon we Şer kir evro ti dem ji Îslama û Demokratîka peyamî dide min hevî heya ti ji wan fikren xwe vegerîyabe û hedefa te di ve demeda xapandine gele kurd nebe.
