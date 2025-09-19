Ewropa ji bo çareseriya pirsgirêka koçberan deriyên xwe ji bo diyalogê bi Talîbanê re vedike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rojnameya Financial Times nûçe da ku bêhêviya Ewropa li vegerandina koçberên bêqanûnî bo welatên xwe, feydeyeke mezin ji bo hukûmetên niha yên Afxanistan çêkirîye. Ew hukumdar dixwazin ku tenêbûna navneteweyî ya xwe kêm bikin; di heman demê de dewlet û siyasîyên Rojavayê (ewropa û wêrokên din) her roj zêdetir hewl dikin ku bi Kabulê têkilî danîn.
- Rojnameyê nivîsîye ku welatên ewropî wekî Almanya, Swîsre û Awistriya, salê vê di dema nû de komên taybetî ji bo Afxanistan şandine û li erdê xwe jî meclûbên Talîban bi rêz û rûmet pêşwazî kirin, da ku prosedûrên vegerandina koçberên bêqanûnî hêsan bibe.
- Di İngilîstanê de jî, partiya rastgirêk û populîst a Reform ku niha di ser serî hilbijartinan de ye, pêşniyar kir ku di navbera vegerandina koçberan de, pereyeke jî bo hukûmeta Talîban bidin.
Ev çalakî — bi gotina rojnameya Financial Times — guhertinekî girîng e di pozîsyona dewlet û siyasîyên ewropî de. Ew kesan ku berê dixwestin Talîban bi tenê bimînin, û wan li gorî sınorkirina xwendingê ya keçan, tevgera li dijî qebûlkirinê ya kevneşopî û ya siyasî, tenqid dikirin.
Îbrahim Behîs, şirovekarê Koma Krîza Navneteweyî di Kabulê de, dibêje:
"Talîban bi serkeftî yêsa Ewropa fêm kirin û hewl da ku peymanên vegerandina koçberan bi wan re têkilî bikin. Talîban gelek hêvîdar in ku xwe bi rêzê di pergalê siyasî ya navneteweyî de tevlî bikin. Ev têkiliyên fermî ku ji bo vê armanca peyda dibin, ji bo wan fetha piçûk in ku wan herî zêde nêzîkî pergala navneteweyî dikin."
Suhêl Şahîn, nûnerê Talîban li Qatarê, got:
"Em amade ne ku mekanîzmên vegerandina koçberên afghan ên ji Ewropa ve biafirînin. Ev yek pirsgirêka mirovahî ye. Ji ber vê yekê, em ji her çend alîkarîya aborî yê ku bi vê pêvajoyê re tê, bi dilsoziya xwe pêşwazî dikin."
Dîyara ku bi vê şêwazê, Talîban hewl dide ku xwe wek parêzvanê mafên koçberan nîşan bide, da ku navê xwe di komkujiya siyasî ya cîhanî de bipêşe.
