Rejîma sîyonîstî piştî karûbarê fedayî (şehîdîxwaz), sınora xwe bi Urdunê girt

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ajansa medyayî ya Îsraîlê ragihand ku rejîmê ketina alîkariya mirovî ji Urdunê bo Xezzeyê heta agahdariyeke din rawestandiye.
Di roj û hefteyên dawî de, gelek kêm barhilgirên mirovî bi rêya sînorê Urdunê ketine deverên dagirkirî.
Piştî operasyona şehîdbûnê ya dawî, hikûmeta Urdunê jî sînorê bi rejîma Îsraîlê re girtiye.
Li gorî çavkaniyên Îsraîlê, barhilgirên piçûk ên alîkariya mirovî bo Xezzeyê dê niha bi rêya sînorê Misrê bikevin Şerîda Xezzeyê.
Ciwanekî Filistînî-Urdunî îro piştî nîvro li deriyê El-Kerama yê li ser sînorê di navbera Urdun û deverên dagirkirî de bi çekên sar û sar êrîşî leşkerên Îsraîlî yên li herêmê kir. Wî gule li leşkerekî Îsraîlî reşand û kuşt û leşkerekî din jî bi kêrê birîndar kir, ku ew jî mir.
Etîket
Rejîma Siyonîst
Îsraîl
Filistîn
Urdun
Rejîma sîyonîstî piştî çalakiyek şehîdîxwaz li deriyê el-Kerameh, sînorê Urdun û Filistîna Qedîm a dagirkerî girt.
