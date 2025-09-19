Wezareta Berevaniyê ya Tirkiyê:Niha plana Vekişîna hêzên me ji Sûriyê ji Sûriyê tuneya

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) -ABNA - "Zeki Akturk", berdevkê Wezareta Parastinê ya Tirkiyê û şêwirmendê karûbarên medyayê û têkiliyên giştî yên wezaretê, di civîna xwe ya heftane ya çapemeniyê de tekez kir: "Vekişîna hêzên me ji Sûriyê niha ne pirsgirêk e. Ev mijar tenê dikare were nirxandin dema ku ewlehiya sînorên me bi tevahî were saz kirin û gefên terorîst bi tevahî ji holê werin rakirin."
Wî zêde kir: "Hebûna hêzên çekdar ên Tirkiyê li Sûriyê li ser bingeha mafê parastina rewa ya ku di qanûna navneteweyî de hatî destnîşankirin e, bi armanca misogerkirina ewlehiya neteweyî û sînorên Tirkiyê, şerkirina li dijî terorê û pêşîgirtina li avakirina korîdorek terorîst."
Berdevkê Wezareta Parastinê ya Tirkiyê her wiha diyar kir ku hêzên Tirkiyê operasyonên xwe yên li dijî hêzên HSDê li bakurê Sûriyê didomînin.
Di beşek din a axaftina xwe de, Akturk bertek nîşanî raporên medyayê yên li ser daxwaza Rûsyayê ya vegerandina pergala parastina hewayî ya "S-400" da û got: "Ev pergal hîn jî di destê Tirkiyê de ne û di helwesta me ya li ser mijara S-400 de ti guhertin çênebûye."
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Sûriye
Tirkiye
Your Comment